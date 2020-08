Cervioni : 10 mois de prison pour conduite sous l'emprise de l'alcool

Présenté devant la justice, le conducteur a été condamné à 10 mois de prison avec aménagement de peine (port du bracelet électronique) et fait l’objet d’une interdiction de conduire tous véhicules à moteur et de fréquenter les débits de boisson pendant 1 an souligne la gendarmerie de Corse qui rappelle "que le taux d'alcool maximum autorisé est de 0,5 g/l de sang (soit 0,25 mg/l d'air) et de 0,2 g/l de sang (soit 0,10 mg/l d'air) en période probatoire. Conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,8 g/l de sang constitue un délit.

Pour la sécurité de tous, ne laissez pas quelqu’un qui a bu reprendre la route. « Quand on aime quelqu’un, on le retient ! » Retrouvez quelques alternatives