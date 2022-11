Cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants de l'EME-IAE de Corse

Eric Leoni, vice-président de l’Université de Corse et Nadine Nivaggioni, vice-présidente de l’Assemblée de Corse, ont introduit la cérémonie en exprimant leurs bonheurs et leurs fiertés de présenter à l’écosystème Corse des étudiants « plein d’énergie, plein de volonté et de compétences ». Eric Leoni a notamment rappelé « la puissance de l’apprentissage et de l’alternance dans l’évolution croissante de l’employabilité, grâce à Christophe Storai et au CFA universitaire », tandis que la vice-présidente de l’assemblée de Corse exprimait « sa très grande émotion d’assister à une telle cérémonie, porteuse d’espoir pour la Corse ».

Vincent De Rul, directeur régional de EDF Corse et président du conseil d’administration de l’IAE et Delphine Rosier-Bereni, directrice de l’EME-IAE ont introduit la cérémonie en remerciant les étudiants pour ces deux années particulières. Tandis que Vincent De Rul a exprimé sa fierté d’être au côté « d’une jeunesse qui réussit, qui est volontaire et prête à relever tous les défis », la directrice a évoqué « les situations inédites vécues, à des périodes de la vie si belle lorsque l’on est étudiant, où il a fallu réorganiser les habitudes, travailler à distance et construire des projets d’avenir dans des temps incertains. ». Puis, elle a insisté : « Vous pouvez être fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Vous avez réussi tous les défis ! ».

Après une standing ovation pour leur directrice, les responsables pédagogiques se sont succédés à l’estrade de l’amphithéâtre pour remettre les diplômes et les trophées à chaque étudiant, Dominique Prunetti, responsable des Master Économie, et Serge Pieri, Responsable du Master Tourisme, ont chacun leur tour affirmé leurs « fierté de voir des étudiants talentueux achevés de si beaux parcours ».

Thérèse Albertini, directrice des études - qui représentait Thierry Fabiani, responsable des Master Marketing - ont été tous deux ovationnés par leurs étudiants. Enfin, Soufyane Frimousse et Anne Iglesias, responsables des Master Ressources Humaines et Manager-Entrepreneur rejoignaient leurs étudiants pour les féliciter de leurs implications et de leurs brillantes réussites.

Pauline Mondoloni, dernière étudiante à rejoindre l’estrade est consacrée Major des Major, déjà Major de promotion chaque année depuis 5 ans à l’Université de Corse a exprimé « sa fierté d’avoir étudié auprès de l’EME-IAE mais bien plus généralement, de l’Université de Corse. »



Avant la conclusion de la cérémonie, Sébastien Ristori, professeur de finance d’entreprise insiste sur le rôle de cette future génération : « Vous me rappeler chaque année pourquoi ce métier est si beau. Vous pouvez être fiers de vous, vos familles sont fières de vous. Votre génération a tous les défis à relever, de l’innovation à la transition écologique, de la montée en compétence à l’éducation. Vous n’êtes pas seulement des jeunes prêts à investir le marché du travail. Vous êtes aussi une espérance, pour vos familles, pour vos enfants, pour votre région. ». Il a ensuite invité la salle à lancer une standing-ovation à l’ensemble des diplômés.

La cérémonie de remise des diplômes s’est achevée autour d’un buffet en l’honneur des étudiants, à qui toute l’équipe pédagogique à souhaité une bonne route et de beaux succès !