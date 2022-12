Centrale du Ricantu : Le député Colombani obtient du gouvernement une étude sur le choix du combustible

Les éléments du choix

Paul-André Colombani a, donc, demandé et obtenu du gouvernement une évaluation de l’impact environnemental et sanitaire du choix du combustible qui alimentera la future centrale du Ricantu. « L’objectif de cet amendement est simple : donner aux Corses les éléments scientifiques et techniques pour déterminer quel combustible sera le plus en adéquation avec nos besoins énergétiques, le plus vertueux écologiquement et, avant tout le mois néfaste pour la santé des Ajacciens qui subissent depuis bien trop longtemps les conséquences de la pollution émise par la centrale du Vazziu », commente Paul-André Colombani. L’amendement, adopté le 15 décembre en séance publique, oblige le gouvernement à produire, dans les six mois après la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité d’utiliser la biomasse plutôt que des énergies fossiles. « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles, listés dans les Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) prises en application de l’article L.41–5 du Code de l’énergie », dit précisément le texte. L’étude permettra d’éclairer le choix du combustible, non seulement de la centrale du Ricantu, mais de toutes les centrales thermiques servant à produire l’électricité en Corse. Et le député de conclure : « Une telle démarche de transparence irait en faveur d’une plus grande acceptation sociale des projets de construction des futures centrales de l’île ».



N.M.