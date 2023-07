Celavu Prunelli : La recyclerie mobile Iniziativa offre une seconde vie aux objets

"Venir au plus près des habitants." c'est avec cet objectif que la Communauté de Communes Celavu Prunelli a déployé sur le territoire de la comcom en partenariat avec l'association Iniziativa une recyclerie mobile qui "permet de récupérer tout ce qui peut l’être, sans se déplacer jusqu’à la recyclerie d’Ajaccio" comme l'explique Nathalie Nivot, chargée de projet biodéchets et tri sélectif à la Communauté de Communes Celavu Prunelli. “Trier, recycler d’est bien, mais ça a ses limites, la priorité c’est d’éviter le déchet , le détourner des ordures ménagères."



Promouvoir l'économie circulaire

La recyclerie mobile permet ainsi aux habitants de Bastelicaccia de déposer les objets qui les encombrent. Cette démarche solidaire permet de soutenir l'association, qui travaille avec des personnes en insertion, en donnant une seconde vie aux objets collectés. Les objets réparables sont réparés dans les ateliers de l'association, notamment dans l'atelier électroménager, puis revendus à bas prix dans la recyclerie d'Ajaccio. "Après avoir visité leurs ateliers, nous avons tout de suite accroché avec cette idée. Ils viennent désormais à Bastelicaccia tous les 1ers samedis du mois, avec un agent et un fourgon, afin d’inciter les habitants à venir leur déposer tout ce qui les encombre. Nous sommes également sur place, cela nous permet de discuter avec les gens, de conseiller, de renseigner. Et ça fonctionne parce que c’est un don solidaire. On va donner à une association qui fait travailler des gens en insertion, qui va réparer puis revendre à bas prix sur l’île, c'est un bel exemple d’économie circulaire." détaille Nathalie Nivot. "Après le passage de notre camionnette, nous réparons tout ce qui est possible, entre autres dans l’atelier électroménager” ajoute Philippe Caccavelli, le directeur adjoint d’Iniziativa. “L’objectif est de ne jamais acheter de pièces neuves pour réparer, mais de se servir sur ce qui n’est pas réparable. Et ce qui a été réparé, petit et gros électroménager est ensuite mis en vente dans la recyclerie d’Ajaccio”.





Un chantier d'insertion

Fin 2018, l’association a ouvert une boutique "l'Atelier de R.O.S.E." (Recyclage d'Objets de Second Emploi). Cette boutique a pour vocation de vendre les productions des différents chantiers de l'association et de proposer au plus grand nombre des objets d'occasion en parfait état. En amont de la boutique solidaire, l’association créée en 2007 permet à des personnes en difficulté, souvent sans formation ou compétences particulières, de découvrir, d’apprendre et de repartir avec un solide bagage. “Comme le dit souvent notre directrice Jordane Veron, chez Iniziativa on essaye, d’une certaine façon, de “recycler” les personnes, de leur donner ou redonner une chance. Notre but principal c’est de les aider à reprendre pied dans le monde du travail, en leur donnant tous les atouts possibles” explique Philippe Caccavelli.





Actuellement, 80 salariés sont en insertion et une vingtaine de personnes sont des employés permanents. “Il y a également une aide sociale derrière, puisque pour pouvoir revenir au travail sereinement on a besoin que tout suive. Nous avons donc des conseillers d’insertion professionnelle, des accompagnateurs qui débordent aussi sur le social, pour aider nos salariés à s’en sortir plus rapidement”.



Quatre ateliers d’insertion fonctionnent toute l’année : Espaces verts avec de l’entretien de jardin, du démaquisage et un jardin potager, Creativu, atelier de récupération et vente de jouets et livres, vaisselle, bibelots, décoration, Fil et fer pour la couture, le repassage et le recyclage de textile. Et enfin Recycl’éco qui fait de la récupération, réparation et vente d’électroménager et de meubles. Chaque atelier a des encadrants spécialisés, qui permettent de faire le lien entre les personnes en insertion qui n’ont pas de compétences particulières et la formation qu’on leur propose. “Toutes les compétences leur sont transmises par l’encadrant dédié à l’atelier, ainsi une personne qui n’était pas du tout technicien en arrivant se retrouve à réparer de l’électroménager par exemple. Ce qui lui ouvre des possibilités d’emploi à la fin de sa formation”.



D’ici la rentrée, un foodtruck social devrait voir le jour. Il arrive de la région lilloise et donc proposera bien évidemment des frites et autres beignets. Il sillonnera certains quartiers dits “populaires” le midi en semaine. “Les produits viendront de notre jardin afin de privilégier le circuit court, tout ça à des tarifs raisonnés, il est primordial de garder notre caractère social” ajoute le directeur adjoint. “C’est une idée un peu saugrenue que nous avons eue avec notre directrice en visitant un terrain : nous nous sommes dit qu’on ne pouvait y planter que des patates ! C’est là que nous avons imaginé le projet”, s’amuse-t-il. Il y aura également le cornet “solidaire” sur le modèle du café, que l’on connaît déjà surtout en région parisienne. Le principe ? Acheter un deuxième cornet qui sera offert à quelqu'un qui n’a pas les moyens de s’en acheter un. S



ortir du “tout jetable” en donnant une seconde vie aux objets, et en même temps permettre l’insertion de personnes qui seront formées pour poursuivre le processus, voici un bel exemple d’économie circulaire. La recyclerie mobile se déplace également dans d'autres villages de la région ajaccienne.