Ceinture noire et reconnaissance de la Fédération Française de Judo pour Jean-Pierre Gasque

Il régnait une super ambiance récemment sur les tatamis du club Dojo Calvi - Montegrossu, au gymnase municipal de Calvi.

Au cours d'une séance d'entraînement, c'est en effet un des leurs, et non des moindres, qui a été honoré.

Il s'agit en effet de son président mais aussi entraîneur Jean-Pierre Gasque.

Ce dernier a en effet été promu au grade de ceinture noire et s'est vu remettre une lettre de félicitations et d'encouragement de la Fédération Française de Judo pour son activité incessante au sein du club et pour son travail auprès de l'entraîneur emblématique qu'est Philippe le Hen.

Un engagement sans faille de Jean-Pierre Gasque dans la politique du club en faveur des jeunes qui est récompensé à sa juste valeur.

Cette ceinture noire représente cette triple valeur dans cette discipline qu'est le Shin, la moralité, l'esprit, le caractère, le Gi, la technique, l'habilité et leTai, la force du corps, la "forme physique".



Des valeurs qui doivent exister chez chaque pratiquant.

"Si la ceinture noire confère à celui qui la porte un prestige certain, elle lui donne en même temps la responsabilité d'être un exemple" ce qui est le cas de Jean-Pierre Gasque à qui nous adressons toutes nos félicitations.