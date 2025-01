Ce Festival italien de Bastia (1er au 16 février) qui réchauffe au cœur de l’hiver

« C’est exact. Nous en sommes à la 37édition, et, hormis une édition spéciale en 2020 en raison du COVID, il n’y a jamais eu d’interruption », souligne Bati Croce, président du Festival italien, fondé par le regretté René Viale. «Si notre festival peut avoir lieu chaque année c’est grâce à nos partenaires que sont la Ville de Bastia et la Collectivité de Corse et nos sponsors privés, nos mécènes. Il y a quelques années on recensait 12 festivals italiens en France. 4 ont dû mettre la clé sous la porte faute de moyens », ajoute B. Croce.Depuis deux ans, le Festival a toutefois dû changer de braquet en raison de la fermeture du théâtre de Bastia et se déroule sur 15 jours et sur 3 sites : le centre culturel L’Alb’Oru, le Studio Cinéma et le Régent.À L’Alb’Oru, dans les quartiers sud de la ville, on a découvert un nouveau public. Un public qui vient de Biguglia, Furiani, Borgo, Lucciana. Les Bastiais, eux, restent fidèles au Studio et au Régent » indique B.Croce.À quoi s’attendre en ce mois de février ? Les dates tout d’abord : Du 1au 16 février.Sur les lieux de projections, 25 film s s (la grille de programmation Ici ) dont beaucoup d’inédits et déclinés en 5 sections qui font aussi l’âme de la manifestation. La compétition avec 6 films, le panorama, riche de 8 films, ciné memoria, 2 films, ciné-jeunesse et ses 5 dessins animés pour les enfants. Une nouvelle section en cette année 2025 : Ciné Sorpresa. 4 films cultes seront projetés la 1re semaine à 16h30 à l’Alb’Oru. Les spectateurs auront la surprise. À ces projections se grefferont d’autres animations : Ciné-débats d’Alain Luciani au Café des Palmiers les 27 janvier et 17 février consacrés aux mythiques réalisateur Pietro Germi et acteur Nino Manfredi.La Dante Alighieri, partenaire de longue date proposera quant à elle deux conférences : « Ennio Morricone, l’explorateur des sons » par Chloé Huvet le samedi 1février à 16h à l’Alb’Oru et « Galilée, le messager des étoiles » par Pierre Girard, le 8 février à 16h. Autre partenaire habituel, l’association Musanostra qui à son Salon littéraire, aura pour invité l’écrivain Jean Gili qui nous emmènera sur « Les chemins du réalisme » le 7 février au lycée Giocante de Casabianca. En parallèle à ce salon, la librairie Alma tiendra un stand à l’Alb’Oru où le public pourra découvrir de nombreux ouvrages sur le 7art.À voir, à ne surtout pas manquer, l’expo de l’artiste-peintre roumaine Ramona Russu, des œuvres monochromes rehaussées de feuille d’or. Pour cette 37édition, les animations musicales ne seront pas en reste avec l’orchestre Corsica Armonia lors de la cérémonie d’ouverture. Composé de 70 musiciens de la Lyre Bastiaise, de l’Aria d’Ajaccio, le Show de vents de la Plaine Orientale et de la Lyre Cortenaise, il interprétera des œuvres d’Ennio Morricone, Nicola Piovani et Nino Rota. En clôture, le 8 février, un concert napolitain en hommage à Domenico Modugno mis en scène par Orlando Forioso.Enfin, comment ne pas évoquer la gastronomie italienne et les divines recettes de Raoul Sica Susini qui seront servies à l’hôtel Ostella midi et soir.