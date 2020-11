CdC : Un budget supplémentaire impacté par la crise COVID et les incertitudes de l’avenir

Lourde facture du COVID

Le budget supplémentaire, qui s’équilibre à 236 millions €, porte le montant total du budget de la CDC pour l’exercice 2020 à 1,9 milliard €, soit une hausse de 13,6 %. 73% de ce budget est affecté au fonctionnement et 27% à l’investissement. Les dépenses réelles corrigées atteignent 1,3 milliard €, dont environ 955 millions € en fonctionnement et 352 millions € en investissement. L’Exécutif a intégré les dépenses non prévues liées à la crise sanitaire : du matériel de protection et de désinfection aux dépenses sociales qui ont flambé de 12,5 millions € avec l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA et de l’allocation vieillesse ou encore les primes exceptionnelles COVID-19 allouées aux personnels du secteur médico-social. Plus de 12,6 millions € également pour l’aide aux entreprises et aux agriculteurs, notamment dans le cadre du Fonds Sustegnu. L’impact du COVID s’est aussi durement fait sentir au niveau des recettes qui, en s’établissant à seulement 1,2 milliard €, ont accusé un recul de 21 millions €. « Cela tient au fait que 80% des recettes fiscales dépendent de l’activité économique et surtout du tourisme qui représente 30% du PIB (Produit intérieur brut) de la Corse ». La baisse réelle des recettes fiscales atteint, en fait, 40 millions €, avec notamment 17 millions € de perte au niveau de la taxe des transports qui s’effondre de 47,29%.



Un filet de sécurité

« Des compensations seront mises en place par l’Etat », espère Jean Biancucci. « Nous l’avons alerté et, avec l’aide de nos députés, nous avons mis l’accent sur les handicaps et les spécificités de l’île. Le gouvernement devrait intégrer dans la loi de Finances rectificative N°3 un mécanisme de compensation et de garantie de recettes pour la Corse et l’Outre-Mer. Cela permettra d’assurer un plancher de recettes pour des taxes spécifiques comme les taxes sur les produits pétroliers, les transports, le tabac et les navires de plaisance francisés. On appelle cela un filet de sécurité ». Une autre partie de la compensation se fait, comme pour toutes les autres régions, sous forme d’avances remboursables. « Il est difficile de savoir ce qu’il va se passer dans un mois. L’Etat ne nous donne pas d’instructions précises parce que tout le monde est dans la même situation. Nous devons continuer à soutenir l’équilibre financier de la CdC, tout en en tenant compte d’évènements imprévisibles et en restant au plus près des préoccupations du monde économique, de la santé et des difficultés que connaissent les citoyens. Je fais appelle à la sagesse de l’assemblée, sachant que cette situation impacte non seulement la CdC, mais aussi les autres collectivités, notamment les communes », déclare le conseiller exécutif.