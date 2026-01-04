Cauro sur la scène nationale : Pauline et Dume Beovardi portent le Goshin Jitsu au plus haut

Présidente du club, Pauline, et le directeur technique, Dume, représenteront leur village sur la scène nationale avec une démonstration de Goshin Jitsu, forme moderne et exigeante du ju-jitsu centrée sur la défense personnelle. Dans ce kata, chaque mouvement a du sens : esquives, contrôles, projections et ripostes s’enchaînent avec précision pour répondre à des situations d’agression réalistes, des saisies aux menaces armées. Discipline de rigueur et d’engagement, le Goshin Jitsu associe technicité, fluidité et efficacité, dans le respect du partenaire.



Derrière cette qualification, il y a bien plus qu’une performance sportive : un projet de vie, un engagement commun et une volonté de transmission. Sur le tatami comme au quotidien, Pauline et Dume avancent ensemble, portés par une équipe fidèle construite au fil des années.

« Je me lance dans cette aventure car, depuis plusieurs années, j’avais à cœur de vivre des émotions sportives aux côtés de mon mari. Les championnats de France, je les connais déjà, mais cette fois, la dimension est toute particulière », confie Pauline.



L’émotion, elle la connaît bien. En 2025, elle s’est illustrée au niveau national en devenant vice-championne de France de danse latine à Villeurbanne. Un parcours marqué par l’exigence, le travail et la passion.

Le défi qui attend aujourd’hui le couple Beovardi prend une dimension supplémentaire au regard des conditions de préparation. À Cauro, les entraînements se déroulent actuellement dans la cantine de l’école, sans tatami permanent. Deux heures hebdomadaires seulement pour préparer une échéance nationale : une contrainte forte qui souligne la détermination des deux athlètes, mais aussi la nécessité d’infrastructures adaptées pour accompagner le développement du club et répondre aux attentes des pratiquants.

Dans ce contexte, Pauline et Dume tiennent à remercier Pascal Leccia, maire de Cauro, pour sa bienveillance et la confiance accordée depuis la création du club en 2021. Un soutien déterminant qui permet au Cauro Judo-Ju-Jitsu d’exister, de se structurer et de porter les valeurs du sport sur le territoire.

Engagé au-delà de son club, Dume Beovardi intervenait encore ce week-end lors d’un stage organisé par la Ligue PACA de judo, où il a partagé son expertise en Duo System. Double champion du monde avec son frère Jean-Jacques, il demeure une référence internationale, aucun Français n’ayant reconquis ce titre depuis 2014.

À l’heure de s’élancer vers ce nouveau défi, ce n’est pas seulement un couple qui montera sur le tatami, mais tout un village derrière lui. À travers eux, Cauro portera ses valeurs de solidarité, d’engagement et de fierté.

Et quoi qu’il arrive à La Garde, une chose est déjà acquise : l’essentiel est ailleurs — dans le chemin parcouru, les liens tissés et cette passion commune qui, au-delà des résultats, fait vivre le Cauro Judo-Ju-Jitsu.