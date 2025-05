Catastrophe de Furiani : l’OM inaugure un espace de mémoire au Vélodrome

Ce lundi 12 mai, sept jours après le 33e anniversaire de la catastrophe de Furiani, l’Olympique de Marseille a inauguré l’« Espace Furiani 1992 » au sein de son stade, l’Orange Vélodrome. Situé dans le Hall Sud de la tribune Jean Bouin, ce lieu symbolique abrite une stèle inspirée de celle qui se trouve devant le stade Armand-Cesari, en Corse.



Le 5 mai 1992, l’effondrement d’une tribune provisoire avant le coup d’envoi d’une demi-finale de Coupe de France entre le SC Bastia et l’OM avait causé la mort de 19 personnes et fait plus de 2 000 blessés. Ce drame, survenu devant les yeux de tout un pays, a laissé une cicatrice profonde dans le monde du football français. « Cette stèle-là, ici, dans ce lieu mythique du football, c’est juste normal », a déclaré Jean-Pierre Papin, capitaine de l’OM au moment des faits, lors de la cérémonie d’inauguration. « Ce devoir de mémoire que nous avons tous sera respecté, n’en doutez pas. Dans ce salon, on pensera toujours à Furiani », a-t-il ajouté.