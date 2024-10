Castagniccia-Casinca : un « Aquaprêt » pour mettre aux normes les réseaux d’assainissement

C’est une priorité pour nombre de communes corses. Afin de pouvoir mettre aux normes ses réseaux d’assainissement la communauté des communes de Castagniccia-Casinca a signé un prêt de transformation écologique, dit « Aquaprêt », d’un montant de 4,3 millions d’euros avec la Banque des Territoires, ce mardi à Vescovato. Un financement sur une durée de 60 mois qui viendra accompagner le programme pluriannuel d’investissements d’un montant total de près de 10 millions d’euros, qui concernera une grande partie de l’intercommunalité, aussi bien en zone urbaine que dans le rural, en plaine qu’en montagne.



Afin de répondre aux besoins de développement du territoire, ces travaux qui s’étaleront jusqu’à 2028 permettront tout d’abord le raccordement de plusieurs logements aux réseaux d’assainissement. De quoi permettre d’éviter les pollutions du milieu induites par l’utilisation de fosses septiques non conformes. Par ailleurs, alors que l’intercommunalité dispose encore de canalisations obsolètes, dans le cadre de la rénovation des réseaux sur le secteur de la Castagniccia, les réseaux des communes de Campile, La Porta, Verdese, Nocario, Campana et Pruno, seront mis en conformité au regard des préconisation des schéma directeurs.



« Ces projets sont indispensables au développement durable de notre territoire et à l'amélioration de la qualité de vie de nos habitants », explique Antoine Poli, le président de la Communauté de Communes de la Castagniccia-Casinca. « Avec le soutien de la Banque des Territoires, nous allons pouvoir concrétiser des initiatives majeures, comme la création d'un éco-parc à Venzolasca, un nouvel espace de vie et de loisirs pour les familles et les résidents. Le financement de projets d’assainissement collectif dans les zones d’Orezza, d’Ampugnani et du Casacconi constitue également une priorité. Ces travaux contribueront à lutter contre la pollution tout en favorisant le développement économique et environnemental de la région. La Casinca bénéficiera également de ces mesures essentielles », ajoute-t-il en soulignant que « ce partenariat avec la Banque des Territoires, qui propose des prêts adaptés grâce à une ingénierie financière spécifique, permet de réaliser ces projets ambitieux ».



Fabien Ducasse, le directeur régional Corse de la Banque des Territoires, appuie de son côté sur le fait sur mettre aux normes le traitement des eaux usées est « un enjeu fort de santé publique et de protection des milieux naturels ». La Communauté de communes de Castagniccia-Casinca bénéficie, à ce titre, d’un prêt avec une ingénierie financière adaptée à son programme de travaux et ses ressources financières », indique-t-il, « Les financements en faveur de la transformation écologique de la Banque des Territoires, comme l’Aquaprêt, permettent aux collectivités de mener des programmes d’investissements ambitieux et structurants pour les habitants ».



En complément de cet Aquaprêt, la Communauté de communes de Castagniccia-Casinca bénéficie également de financements octroyés par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et de la Collectivité de Corse pour mener à bien ce projet capital pour l’avenir.