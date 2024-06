Casino en négociations exclusives avec Auchan et Rocca pour la vente de sa filiale corse Codim 2

Le groupe Casino a annonce ce 14 juin être en discussions exclusives avec les groupes Auchan Retail France et Rocca pour la vente de Codim 2, sa filiale opérant en Corse qui gère quatre hypermarchés, neuf supermarchés, trois Cash & Carry et deux drives, et a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 332 millions d'euros en 2023. « Le groupe Casino entend mener ces discussions dans le meilleur intérêt de Codim 2 et de ses salariés, comme de ses partenaires locaux », peut-on lire dans un communiqué diffusé tôt ce vendredi.

Si l'accord est conclu, l'ensemble des activités, des salariés et des fonctions support de Codim 2 seraient repris et continueraient sous la marque Auchan. « L’ensemble des activités, des salariés et des fonctions support seraient repris et poursuivis sous enseigne Auchan », précise le document.





Ce projet de cession doit encore être soumis aux instances représentatives du personnel concernées et aux autorités de concurrence compétentes avant de pouvoir être finalisé.