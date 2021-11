Casabianda : le renouveau du centre de vacances crée la polémique

Cependant, le projet ne fait pas le bonheur de tous. Encore moins celui des membres de l’association U Levante. Dans un article paru sur son site internet , l’association de protection de l’environnement fustige « un projet de camp de vacances pour 2 500 personnes qui bafoue la loi ». En cause, le terme de ‘’réhabilitation’’ employé dans plusieurs documents attenants au projet. Pour U Levante, la destruction prévue des ruines restantes devant l’impossibilité de les restaurer et la construction de nouveaux bâtiments met en lumière « un projet masqué de construction nouvelle en zone naturelle. En parfaite discontinuité d’urbanisation et, de ce fait, totalement prohibée par la loi Littoral comme par le PADDUC. À cet égard, le zonage Uta du PLU de la commune d’Aleria est, selon U Levante, illégal ». Un point de vue partagé par le mouvement politique écologiste insulaire Ecologia Sulidaria.Leslie Pellegri, membre du mouvement et secrétaire régionale d'Europe Ecologie Les Verts (EELV), n’en démord pas : « le projet est illégal. On joue sur les mots. Ce n’est plus un aménagement ni une réhabilitation, on passe à l’échelle supérieure ». Pour preuve, Ecologia Sulidaria avance des chiffres tirés du Plan de masse du projet : « la prévision porte sur 2 500 places pour 3 000 personnes hébergées en saison, sur 478 emplacements. On est très loin d’une ‘’réhabilitation’’, puisqu’il y avait sur l’ancien site 94 bâtiments existants, dont 85 cabanes dédiées au logement et 9 bâtiments pour les services annexes (sanitaires, réfectoire, dortoir, poubelles, locaux techniques), aujourd’hui complètement délabrés ».