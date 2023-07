"Casa Rivarola, une famille corse dans l'histoire méditerranéenne", le dernier livre d’Eugène Gherardi

- L’idée de ce livre ?

- Au fil de mes recherches sur l’histoire de la Corse, j’ai rencontré maintes fois ce nom de Rivarola. On ne peut lire des pages sur le 18ème siècle sans découvrir ce nom. J’ai donc voulu en savoir plus sur cette famille qui m’intriguait. Le personnage le plus important de la famille est assurément Antonio Rivarola. Il a fait partie des proches amis de Pascal Paoli. Il a même presque été un ministre des affaires étrangères de Paoli. J’ai retrouvé de nombreuses correspondances entre eux. Antonio a aussi eu des correspondances avec le fameux Casanova. Pour en savoir plus j’ai fait des recherches y compris avec des amis, des proches de la famille qui m’ont fourni des renseignements. C’est vraiment une famille qui a compté dans l’histoire de la Corse.



- Un récit historique ?

- Un récit historique, un ouvrage d’histoire qui se lit comme un roman. Il repose sur des sources historiques et j’ai soigné l’écriture pour qu’il se lise à la façon d’un roman.





- Un travail de longue haleine de par vos recherches...

- Un travail de 8 ans, un travail très long en effet. J’ai travaillé avec les archives de la famille, mais aussi des archives italiennes, anglaises, grecques, libanaises. Et toutes ces archives il a fallu les traduire. On y découvre une famille très ouverte sur le monde, notamment sur le monde méditerranéen et l’Europe. Le fil conducteur du livre, ce sont les personnages, des personnages dont certains étaient des sujets britanniques. C’est un livre d’histoire, une histoire incarnée par les personnages pour que la lecture soit plus vivante. J’ai suivi l’histoire de la famille jusqu’en 1930, famille qui a surtout eu une influence jusque dans la première moitié du 19ème siècle. On y décèle aussi leur regard sur la Corse. Une maison de famille se situe dans le centre ancien de Bastia, près de l’église St Charles. Il y a aussi une souche olettaise.





- Vous avez procédé par étapes ?

- La 1ère étape a été de classer les archives. Elles s’étalaient de partout chez moi. La 2ème étape a été la rédaction mais ma première mouture ne me satisfaisait pas. Ensuite j’ai eu l’idée de faire des chapitres avec les différents personnages, du plus ancien au plus récent. Je relate leurs parcours. J’aurais pu écrire 1000 pages sur eux mais j’ai réduit à 576 pages avec au fil des pages de belles gravures.



- Un autre livre en projet ?

- Oui, j’ai un projet déjà abouti qui devrait paraitre à l’automne aux éditions Albiana. Un livre sur un écrivain portugais très connu : José Maria Ferreira de Castro, décédé en 1974. Il a été plusieurs fois pressenti pour le Nobel de la littérature. Journaliste pour une publication de Lisbonne, il est venu en Corse en 1934, y demeurant tout un hiver, la sillonnant du nord au sud, d’est en ouest, pour en parler dans son média. Dans un de ses livres, 150 pages sont consacrés à la Corse.



- Comment avez-vous trouvé trace de cet écrivain ?

- En voyage au Portugal, je suis entré dans une librairie. J’y ai trouvé un livre, publié avant le début de la 2ème guerre mondiale. C’est en le feuilletant que j’ai vu qu’il parlait de la Corse. J’ai bien sûr acheté ce livre qui pose son regard sur notre île, la mer, la montagne.

Eugène Gherardi, bastiais, Directeur du laboratoire de recherche LISA, en sciences humaines et sociales à l’Université de Corte, est l’auteur de nombreux ouvrages et travaux dans le domaine de l’histoire culturelle de la Corse. Il vient de publier chez Piazzola, publications de l'Université de Corse, l’histoire d’une famille, les Rivarola.Le tombeau des Rivarola, chapelle funéraire, est érigée sur la colline de Muzzelu, dominant Oletta et les hameaux des alentours. Les membres de cette famille corse appartiennent à la légende de l'île et certains d'entre eux ont connu des destins héroïques dans l'histoire mouvementée de l'Europe. Rencontre avec l’auteur.