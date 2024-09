Casa Grisgia : Un projet emblématique pour revitaliser San Gavino di Tenda

Le chantier a finalement débuté en 2021, bien que les travaux, initialement prévus pour s’achever en 2022, aient pris du retard. Malgré ces contretemps, le résultat est là : la Casa Grisgia, entièrement rénovée, abrite désormais deux appartements neufs. Un T3 a été attribué à un jeune couple du village, exploitants agricoles d’amandiers et de pistachiers, tandis qu’un T4 a été attribué à une famille originaire d’Oletta.



Le 5 septembre 2024, l’aboutissement de ce projet a été célébré en présence de M. Prosic, Préfet de la Haute-Corse, de M. Toubhans, Sous-Préfet de Calvi, de Juliette Ponzevera, conseillère territoriale, et de nombreux habitants et élus locaux. "Cette cérémonie marque plus qu'une simple réhabilitation", a déclaré le maire. "Elle démontre que les efforts conjugués de la commune, de l'État, et de la Collectivité de Corse peuvent faire naître de grands projets même dans les petites communes."



Le financement du projet a été soutenu par diverses sources, incluant une Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) de 262 239 €, une Dotation quinquennale de la Collectivité de Corse de 29 423 €, une contribution de l’ex-département Haute-Corse de 25 000 €, ainsi que des fonds du Service Habitat Logement (SHLO) de 48 000 € et un emprunt auprès de la Banque des Territoires de 173 205 €.