Cas de Covid-19 à la Corsica Linea : tests négatifs sur le reste de la flotte

Après avoir annoncé, le 10 juillet dernier, 16 cas de Covid-19 parmi le personnel, naviguant du Danielle-Casanova et d'un cas sur le Jean-Nicoli, ce 14 juillet la compagnie maritime a signalé huit nouveaux cas parmi les 82 marins du navire Méditerranée qui effectue des traversées entre Marseille et Tunis.

Les personnes infectées, qui, comme l'indique la compagnie, ne sont pas en contact direct avec les passagers, ont été placées en isolement avant de rejoindre le port de Marseille ce mercredi soir où il ont été pris en charges au IHU – Méditerranée Infection pour leur traitement.

La compagnie indique aussi avoir suspendu les liaisons entre entre Marseille et Tunis jusqu'au 18 juillet