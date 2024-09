Carte scolaire en Haute-Corse : trois nouvelles classes ouvertes

Ces ouvertures ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une organisation minutieuse pour suivre les fluctuations démographiques du territoire. « Chaque année, nous faisons des ajustements avec les directeurs d’école, les inspecteurs et les organisations syndicales pour permettre un meilleur fonctionnement et une meilleure qualité de l’enseignement », précise Bruno Benazech. Bien que les décisions initiales soient prises en février pour la rentrée suivante, il est courant que des ajustements interviennent entre juin et septembre, en fonction des inscriptions tardives.

que. Les nouveaux enseignants, provenant des brigades de remplacement, ont été assignés à l’année sur ces postes.

À peine une semaine après la rentrée, la carte scolaire de Haute-Corse a déjà été modifiée. Le 9 septembre, un comité social d'administration spécial départemental (CSASD) s'est réuni pour répondre à une hausse des effectifs dans plusieurs établissements de la région bastiaise. Conséquence directe : trois classes supplémentaires ont été ouvertes et des enseignants recrutés à temps plein pour renforcer les équipes pédagogiques. « En septembre 2024, des renforts ont été prévus face à l’augmentation du nombre d’élèves dans différents établissements », explique Bruno Benazech, directeur académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) de Haute-Corse. « Nous avons ainsi ouvert trois nouvelles classes et recruté des enseignants en élémentaire, avec un soutien à mi-temps en maternelle, ainsi qu’une classe pour l'inclusion des élèves en situation de handicap, dans le cadre du dispositif Ulysse. »Cette année, la démographie en Haute-Corse, particulièrement dans les zones de forte mobilité comme Bastia, a été marquée par une augmentation des effectifs d’élèves. « L’an dernier, il n’y a eu que deux ouvertures à la rentrée. Tout dépend des mouvements de population, souvent liés à des déménagements estivaux de familles venant du continent », ajoute-t-il.Ces ajustements sont largement salués par les établissements concernés. « Les directeurs d’établissements et les enseignants se disent globalement très satisfaits », affirme Bruno Benazech. La réduction des effectifs par classe, rendue possible grâce à ces recrutements, permet une meilleure organisation pédagogi