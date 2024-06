Caroline de Maigret marraine du festival Creazione de Bastia : « Je voulais partager mon amour de la Corse »

Un visage incontournable des maisons de couture comme marraine. Jeudi 13 juin, le festival de mode et de design Creazione a ouvert ses portes au cœur du palais des Gouverneurs de Bastia, en présence d’une figure emblématique du monde de la mode : Caroline de Maigret. Venue en qualité de marraine de l’événement, le mannequin aux multiples casquettes - celle d’auteure, de productrice et de muse Chanel depuis 2016 – nous a donné rendez-vous au jardin des Gouverneurs quelques minutes avant le lancement des festivités pour partager son enthousiasme. Le tout, vêtu son sourire lumineux, et d’un vestiaire collant, par hasard, au thème de Creazione cette année : le noir et blanc.- Déjà, j’ai été très honorée d’être sollicitée pour ce festival que je connaissais déjà. J’ai accepté d’être marraine de Creazione, pouvoir partager mon amour de la Corse avec des gens qui connaissent peut-être un peu moins bien l’île… Je souhaitais faire valoir le fait qu’il se passe aussi plein de choses ici. De très belles choses.- Je suis toujours très excitée de faire des festivals, pour voir ce que font les gens. Voir ce que les autres ont envie de montrer. Le festival Creazione est pour moi un carrefour de création entre jeunes créateurs et designers confirmés. C’est génial de voir la façon dont tout cela circule. Je découvre en même temps des cadres que je ne connaissais pas, comme le musée de Bastia ou le jardin des Gouverneurs. Ce sont des endroits historiquement très puissants. De plus, cette transmission de savoir, de beauté, de création, dans ce festival attise ma curiosité. C’est aussi l’occasion pour moi de prendre connaissance, parce que je ne le connais que peu, l’aspect mode du territoire. J’aime beaucoup la Corse, mais je connais surtout les architectes, les artistes et les musiciens insulaires… J’ai hâte de prendre connaissance des marques, par le cœur de mon métier qui est la mode. C’est très intéressant de voir les sources d’inspiration, et de comprendre comment on se nourrit les uns des autres.- Bien sûr, tout est source d’inspiration pour moi : un mouvement, une couleur, une femme…- La Corse, c’est une puissance très spéciale. Il y a une beauté, une force, très particulière, mais également une fierté qu’ont les Corses de leur terre. Je suis toujours fascinée par sa grande beauté bien sûr, mais aussi par ses valeurs magnifiques, de famille notamment. Je trouve que c’est un endroit incroyable.- Je trouve qu’il y a tellement de femmes différentes, partout. Puis, la Corse est plurielle, le style par essence est différent. Il reflète la personnalité, l’allure [sourire]... Le vêtement est un langage. Mais ce que je peux dire de la femme corse, c’est que je la trouve très élégante, très digne lorsqu’elle se déplace, elle fait attention à elle.