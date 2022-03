Carburants : le blocage des dépôts pétroliers de l'île levé

Six jours après le début du blocage du dépôt pétrolier de Lucciana et deux jours après celui du Vazziu , les jeunes agriculteurs ont décidé de libérer l’ accès aux citernes ce mardi 22 mars à 14 heures .

Cette mobilisation dénonçait le côté "inéquitable pour la Corse" du plan de résilience national annoncé par le gouvernement pour lutter contre la hausse du prix du carburant, des engrais et des aliments pour les bêtes . « Le plan de résilience national sur le carburant, les aliments et les engrais n’est pas adapté. Sur l’île, le niveau des coûts est plus élevé que sur le continent. Par exemple, le plan prévoit une prise en charge de 15 centimes d’euros sur le gazole non routier, mais sur l’île il se vend 1,75€ au lieu de 1,50€ sur le continent donc l’aide forfaitaire apportée n ’est pas équitabl e », détaille Joseph Colombani , président de la FDSEA.



Le déblocage intervient au lendemain d’une réunion à la préfecture de Haute-Corse durant laquelle, le préfet de Corse s’est entretenu en visioconférence avec les exploitants agricoles en présence du président de l’ Odarc et des représentants des chambres consulaires. Durant celle-ci, les agriculteurs ont demandé au préfet un plan territorialisé pour la Corse et sont sortis satisfaits de cet entretien. « Nous avons eu l’impression d’une écoute plutôt bonne », assure René Zereni , membre du Syndicat des jeunes exploitants.



"Pour Yvan"

La levée du blocage est aussi en lien avec le décès ce lundi 21 mars, d’Yvan Colonna.

« Nous voulons permettre aux Corses d’aller se recueillir et de faire leur deuil », poursuit René Zereni qui l’assure toutefois : « la mobilisation est suspendue, mais elle pourrait reprendre si nous n’avions pas de réponses de l’ État ».



À partir de demain, les pompes des stations-service pourront à nouveau être approvisionnées.