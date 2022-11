Carburants : en Corse aussi, après la diminution des ristournes, les prix à la pompe s'envolent

Les deux ristournes de 30 centimes accordée par l’État et 20 centimes par TotalEnergies et Vito Corse ont baissé à 10 centimes chacune mercredi 16 novembre avant de disparaître complètement au 1er janvier 2023. Elles devraient être remplacées par une aide aux "gros rouleurs" . Depuis cette date, au delà de l'atténuation de ces remises, le prix du diesel a augmenté de dix centimes le litre, et celui de l'essence de treize centimes.Selon les données publiées ce lundi 21 novembre par le ministère de la Transition énergétique , vendredi le litre de gazole coûtait en moyenne 1,9059 euro, en augmentation de 10,4 centimes par rapport à la semaine précédente. La hausse concerne aussi l'essence qui a pris 13,4 centimes en 7 jours et coute maintenant 1,7514 euro litre pour la SP95-E10, 1,7828 euro litre pour la SP95 et 1,8407 euro litre pour le SP98.En Corse, le litre de gazole peut s'échelonner entre 1,84 euro et 2,16 euros et le prix litre de la SP95-E10 varie entre 1,76 euro et 1,86;Les stations TotalEnergies et Vito sont souvent moins chères puisque, comme on le sait, les groupe accordent une remise de dix centimes qui vient s'ajouter à celle de l'État.Même s'ils demeurent en deçà de leur record historique atteint au moins de mars quand le litre de gazole et celui de SP95-E10 coûtaient plus de 2,1 euros, le prix des carburants montent depuis un mois et quand la remise de 20 centimes accordée par TotalEnergies et le gouvernement jusqu'au 31 décembre prochain ne sera plus appliquée, le prix repassera sans doute la barre des deux euros le litre pour atteindre, peut être, un nouveau record.