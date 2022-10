Carburants : après deux mois de baisse, les prix repartent à la hausse

La rédaction le Lundi 3 Octobre 2022 à 19:44

3 centimes d’euro en plus. Sur une semaine, les prix de carburants sont repartis à la hausse. D’après les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique, publié ce lundi 3 octobre 2022 (en date du vendredi 30 septembre), l’essence et le gazole coûtent entre 2,6 et 3,6 centimes plus cher.