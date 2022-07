Carburant : TotalEnergies appliquera bien la remise de 20 centimes en Corse

TotalEnergies annonçait annoncée le 23 juillet dernier une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant "dans toutes les stations-service de France", sans plus de précision, créant la confusion en Corse et sur l’ensemble des territoires ultramarins qui ne répondent pas à la même logique commerciale que les stations implantées en métropole.



Le géant gazier et pétrolier a finalement indiqué ce jeudi au JDD que celle-ci sera finalement valable aussi sur l'ile et en Outre-mer. Cette remise de 20 centimes sera appliquée de septembre à novembre, puis passera à 10 centimes d’euros par litre de carburant jusqu’à la fin de l’année.

Cette ristourne de 20 centimes viendra s'ajouter, non plus aux 18 centimes que le gouvernement avait mis en place, mais aux 30 centimes confirmés depuis mercredi.