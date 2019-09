Capi : un concours régional pour l'entrepreneuriat corse engagé

L’objectif de ce concours est ainsi de mettre en avant l’entrepreneuriat engagé et saluer les parcours de ces chefs d’entreprise, acteurs essentiels de la Corse de demain, qui agissent à leur manière et contribuent à transformer notre société et à préserver notre environnement.Le concours est ouvert à tous les entrepreneurs de Corse immatriculés entre le 1Janvier 2016 et le 31 Juillet 2019 et qui ont bénéficié d’un outil de Corse Active Pour l’Initiative sur cette période (Garantie, Prêt d’honneur, Prêt NACRE, Avance Remboursable, Accompagnement DLA, FRIS, Dispositif ACCESS, FAI...). Ils doivent être considérés comme dirigeants au moment du dépôt de la candidature, de toute structure, quel que soit son statut juridique (Entreprise individuelle au réel ou au micro, EURL, SASU, SAS, SA, SARL, EARL, GAEC, SCOP, SCIC, Association...).30 septembre 2019 : Lancement du concours et ouverture des candidatures 31 octobre 2019 : Clôture des candidatures18 novembre 2019 : Jury de pré-sélection6 décembre 2019 : Jury final et cérémonie de remise des prixLes catégories « Je m’engage dans un territoire fragile »Entreprise créée / reprise en Zone Rurale de Revitalisation (ZRR) ou dans les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (QPV) Pour ceux qui redynamisent leur territoire



« Je m’engage pour mon emploi »

Entreprise créée / reprise par un DE, DELD, BMS, précaire de moins de 26 ans, personne en situation de handicap... Pour ceux qui, en difficulté, ont créé leur propre emploi !





« Je m’engage dans l’agriculture »

Entreprise créée / reprise par un Jeune Agriculteur Pour nos agriculteurs en herbe



« Je suis engagé pour une Economie Solidaire »

Entrepreneur de l’Economie Sociale et Solidaire

Pour ceux qui favorisent un développement solidaire de notre économie et de notre territoire



« Je suis engagé pour transformer la société »

Entreprise du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique ou du Handicap

Pour ceux qui favorisent l’inclusion sociale et économique des plus fragiles de notre territoire !