Canicule, le retour ! La météo de la semaine en Corse

Lundi 22 juillet

Temps bien ensoleillé avec un peu d’instabilité dans l’intérieur de l’île et en montagne. Mais rares seront les averses. Le vent d'Est à Sud-Est sera localement modéré sur le nord de l’île. Ailleurs brises faibles à modérées. Les températures maximales seront comprises entre 27 et 34 degrés.



Mardi 23 juillet

Au petit jour, il fera déjà un peu chaud en bord de mer : 22 à 25 degrés, un peu plus frais dans l’intérieur : 14 à 17 degrés. La journée sera bien ensoleillée. Brises faibles à modérées. Températures diurnes comprises entre 27 à 35 degrés



Mercredi 24 juillet

Ce sera la journée la plus chaude de la semaine avec des maximales qui grimperont jusqu’à 36 dans le cortenais, 27 à 35 ailleurs. Le soleil ne sera guère contrarié par les nuages, plutôt rares. Vent d'Est-Nord-Est parfois modéré en plaine orientale, brises ailleurs



Jeudi 25 et vendredi 26 juillet

Temps ensoleillé, brises de mer et de vallées faibles à modérées. Maximales : 26 à 34 degrés



Samedi 27 et dimanche 28 juillet

Ce week-end sera bien ensoleillé malgré la présence de quelques nuages par moment. Vent d’Ouest à Sud-Ouest parfois modéré dans le Cap Corse. Températures maximales : 25 à 34 degrés.