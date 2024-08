Canicule : la vague de chaleur reflue, sauf en Corse

@VigiMeteofrance 13 août



Pour mardi 13 août 2024 :

🔶 16 départements en Vigilance orange



Pour mercredi 14 août 2024 :

🔶 3 départements en Vigilance orange



VigiMétéoFrance



La Haute-Corse, la Corse-du-Sud, le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme, les Alpes-Maritimes, sont toujours concernés par la vigilance orange canicule ce mardi 13 aout, indique Météo-France dans son bulletin. La veille, 40 départements avaient été placés à ce niveau de vigilance face à la vague de chaleur. Mercredi, seuls les Alpes-Maritimes et les deux départements corses doivent rester en orange mercredi, d’après les prévisionsPar ailleurs, l'Allier, la Loire, l'Averyon et le Tarn ont rejoint le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme en vigilance orange orages. Une dégradation orageuse est attendue mardi dès la mi-journée sur le Massif central, avec des cumuls de pluie "de l'ordre de 30-50mm/24h voire très localement 60-80mm/24h", de la grêle et des rafales pouvant atteindre jusqu'à 100km/h localement.