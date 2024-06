Canicule et pollution de l'air : la Corse-du-Sud placée en vigilance jaune jusqu’au 21 juin

Depuis hier, mardi 18 juin, la Corse-du-Sud est confrontée à un épisode de pollution atmosphérique notable. Les relevés atmosphériques montrent que les concentrations de PM10 ont franchi le seuil d’alerte, représentant un danger immédiat pour la santé publique. En effet si " des épisodes de pollution de faible intensité se sont succédé ces dernières semaines. Cependant, l'épisode actuel se distingue par son intensité et sa dangerosité accrue, notamment pour les personnes vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées, et celles souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires." explique la préfecture dans un communqué.





Simultanément, l'ile fait face à une vague de chaleur. Les températures maximales enregistrées aujourd’hui varient entre 34 et 37°C, avec des minimales nocturnes oscillant entre 23 et 26°C. Les prévisions indiquent une persistance de cette chaleur intense, accentuant les risques pour la population. Pour cette raison Météo France a place le département en vigilance jaune canicule de ce mercredi 19 juin 16h jusqu’au vendredi 21 juin 00h.



Le préfet de Corse-du-Sud, a insisté dans un communiqué sur l’importance de suivre les consignes de sécurité. "La combinaison de ces deux phénomènes rend la situation particulièrement dangereuse. Nous demandons à chacun de faire preuve de prudence et de veiller à sa santé ainsi qu'à celle de ses proches." Les citoyens sont invités à suivre les recommandations des services de santé et à rester attentifs aux mises à jour officielles.



Des campagnes de sensibilisation et des actions ciblées sont mises en œuvre pour protéger les plus vulnérables. Il est fortement recommandé à la population de limiter les activités physiques, de rester hydratée et de chercher des endroits frais.