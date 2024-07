Canicule en Corse : quelques conseils simples à adopter pour se protéger

VL le Lundi 29 Juillet 2024 à 17:56

À partir du 28 juillet, un épisode caniculaire s’est installé en Corse et sur le sud de la métropole, apportant des températures élevées et un risque accru pour la santé. Coup de chaud, déshydratation, crampes, maux de tête et vertiges sont autant de symptômes à surveiller face à cette chaleur intense. Pour éviter ces désagréments et protéger votre bien-être, il est important d'adopter des mesures préventives dès maintenant. Voici quelques conseils simples pour vous aider à faire face à cette vague de chaleur et préserver votre santé.