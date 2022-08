Cancer du sein : à Ajaccio 22 femme prennent le large avec les "Régates roses"

Ce mercredi 24 août sur les "Régates roses", on ne parle plus de maladie, de chimiothérapie ou de fatigue… on célèbre la vie. Vingt-deux femmes venues de toute la Corse membres de l’association SOS cancer du sein, toutes touchées à un moment par la maladie, se sont réunies pour passer un bon moment sur ces grands navires qui les emmèneront loin des tracas du quotidien. Parmi les participantes, Chantal se réjouit déjà « ça va être une belle journée ! », s’exclame-t-elle. Il y a 8 ans, l’année de ses 50 ans, elle participe au dépistage organisé du cancer du sein. Là, c’est la douche froide. « J’ai d’abord été dans le déni, mais je me suis vite rendu compte que le dépistage m’avait sauvé. J’ai commencé des traitements lourds aussi bien physiquement que psychologiquement. C’est un sale moment à passer où on a besoin du soutien de notre famille et de nos amis, car c’est un combat de tous les jours », se souvient la Corse qui est désormais guérie. À présent, c’est à elle et celles que l’on appelle « les dames roses », d’épauler celles pour qui la maladie et les chimiothérapies font toujours partie de leur « routine ». C'est le cas d'Odile Aujourd’hui, la femme qui lutte depuis 2016 contre cette maladie voit cette sortie en mer comme « une possibilité de s’évader, de larguer les amarres d’une année qui dévore de l’intérieur ».

Si cela est possible, c'est aussi grâce à Thibault Assante, organisateur de la Corsica classic qui embarque depuis maintenant 8 ans, ces femmes sur les navires.



Pour la vice-présidente de l’association Carole Bienvenu, cette 7e édition des "Régates roses" est aussi une manière de rappeler l’importance de participer aux dépistages organisés. « Le cancer ne fait pas mal, c’est pour ça que les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à faire un dépistage tous les deux ans », explique la bénévole. Avant les 50 ans, elle rappelle également la nécessité de se rendre une fois par an chez le gynécologue pour un bilan, mais aussi de se palper les seins. « L’autopalpation permet de déceler une boule qui pourrait être le début d’un cancer c’est pour cela qu’il faut faire la démarche d’apprendre à connaître son corps », poursuit Carole Bienvenu. D’autant plus, que le cancer du sein touche tout le monde, même les jeunes femmes. Trois nouvelles adhérentes de l’association ont d’ailleurs seulement 25 ans.