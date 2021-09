Canari : un homme décède après un accident de plongée

L'alerte avait été donnée par son binôme. L'homme âgé de 67 ans, plongeur professionnel de son état a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire au moment de sa remontée sur le support de plongée.

Le Cross-Corse dépêchait sur place la vedette du Sdis 2B ainsi que celle de la SNSM.

Pris en charge et ramenée aussi vite que possible au port de Saint-Florent où les pompiers de Saint-Florent et médecin du Samu de Haute-Corse l'attendaient mais malgré tous les soins qui lui furent prodigués, la victime, n'a pas pu être ramenée à la vie.