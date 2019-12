Campo dell'Oro : Le SIS 2B en renfort

C.-V. M le Lundi 23 Décembre 2019 à 17:19

Des moyens lourds de pompage sont engagés depuis dimanche matin sur les pistes submergées de l'aéroport Napoléon-Bonaparte d'Ajaccio qui s'est transformé en immense lac lors des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur Ajaccio et sa région. Depuis les pompiers d'Ajaccio soutenus par l'unité de la Sécurité civile de Corte se multiplient pour rendre son aspect habituel au site. Ce lundi ils ont reçu en renfort une colonne du SIS 2B qui, composé de 5 véhicules de liaison tout terrain avec des motos pompes remorquables et d'un véhicule porte berce notamment, va s'atteler à son tour à permettre à Campo d'ell'Oro de reprendre ses activités. Ils ne seront pas de trop.

On peut mieux mesurer l'ampleur de la tâche à accomplir en découvrant les photos de Michel Luccioni.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements