Campile : Un week-end de rencontres culturelles démarre ce vendredi

L’association «Gira Sole» cher à Fanfan Griffi organise les 19, 20 et 21 juillet une manifestation intitulée « Fà in Campile». Cette association veur «créer le mouvement…faire bouger les lignes…aider toute chose à se réinventer et se réinventer avec… Créer l’événement en foulant les rives de la culture, du social, de l’économie, de la biodiversité… ».



A travers cette animation au village de Campile, Gira Sole invite le public à des rencontres culturelles et artisanales autour de la thématique des territoires et du patrimoines. Au programme : Conférences, projections, tables rondes, débats, expositions, vernissage, chants sacrés, marchés des producteurs, visite guidée,....







Vendredi 19 juillet

14:15 - 22:15

Table Ronde « Quel avenir pour la châtaigneraie Corse ? »

17:15

Conférence « I Chjassi di a Memoria » Projection diapo présentée par Charles-Antoine Pasquali

19:15

Vernissage et expositions des œuvres de Sandine Bahr, Corinne Dias, L.ionel Griffi, Yves

Samedi 20 juillet

10:00

Mercatu - marchés des producteurs (Artisanat, Agriculture)

10:30

Visite guidée du Moulin à châtaignes

14:30

Projection du film « Strade Cunfraternale »

15:30

« Sur le chemin des siècles avec les confréries corses » débat sur les Confréries de Corse animé par Santu Massiani

16:30

Présentation diapo de « Confrérie et Paese di Speluncatu » « La confrérie cœur d’une communauté rurale » par R.Quilici

17:30

Audition de Chants Sacrés par les Chantres des différentes confréries présentes

21:00

Café - Théâtre : « Lettera di Campodonicu » interprété par Marie-Jo Acquaviva et Pierre Chiarelli

21:45

Débat « Vivre au village : illusion ou solution pour demain » animé par l’auteur Fanfan Griffi.

Dimanche 21 juillet

10:00

Mercatu - marchés des producteurs (Artisanat , Culture, Agriculture)

10:30

« La Mémoire des Lieux » « Croyances, Passé et Vécu de la Commune de Campile » Conférence donnée par G. Giannesini

15:30

Présentation du livre « Le temps des Iles» Récit de voyages de Jean-Paul Giorgetti (édition Alain Piazzola)

17:30

Table ronde « écrire le Territoire » Plateau animé par Stefanu Cesari et Gilles Zerlini

20:30

« A Voce Rivolta » Rencontres Polyphoniques (Paghjelle) par A.Bicchi, enregistrement réalisé par « ricordu di Petru Pà"





