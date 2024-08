Camini in Corsica Sana : l’art au cœur des villages corses

La culture s’installe dans les villages de Corse, loin des circuits traditionnels, avec la troisième édition de Camini in Corsica Sana. Du 17 août au 22 septembre 2024, six villages accueilleront cet événement itinérant porté par l’association Art & Noces Troubles. « Camini est un projet culturel ayant pour objectif de proposer une programmation artistique à la fois exigeante et variée dans les territoires reculés de l’île, d’aller à la rencontre des publics qui ne croisent que trop peu souvent la route des artistes », explique Olivier Bertholet, responsable de l’association. Dans une démarche de décentralisation culturelle, Camini souhaite offrir aux villages éloignés les joies du spectacle vivant. « Les villes et les grandes communautés d’agglomération bénéficient d’une offre et d’une dynamique remarquables, mais les villages de l’intérieur, éloignés de ces centres urbains, sont bien souvent délaissés », précise O. Bertholet. L’objectif est clair : favoriser la découverte, soutenir la création insulaire et offrir des spectacles de qualité gratuitement dans des lieux où l’accès à la culture est limité.



L’immersion est au cœur du concept de Camini. Durant trois jours, les artistes résideront dans chaque village, proposant des moments de création et d’échanges avec les habitants. « La résidence ouverte signifie qu’elle est organisée dans un lieu accessible à tous, permettant aux curieux de rencontrer les artistes tout au long de la journée », ajoute Olivier Bertholet. Ce format favorise les interactions et renforce les liens entre le public local et les créateurs.



Le programme de cette édition 2024 est riche et éclectique, mêlant musique, danse, théâtre et arts plastiques. Les festivités débuteront les 17 et 18 août à Moca-Croce avec le Tàlcini Orchestra, une formation insulaire dédiée à la mandoline. Puis, Bilia accueillera La Danzateria les 22, 23 et 24 août pour un spectacle chorégraphique mettant en lumière les femmes du village. Les 30 et 31 août, Olmo vibrera au rythme des créations visuelles du collectif P2K2. Le mois de septembre s’ouvrira à Canari avec les performances pluridisciplinaires d’Orso les 12, 13 et 14. Santa Lucia di Tallà et Altiani clôtureront ce parcours artistique respectivement avec un spectacle jeune public, A Funicella (19 au 21 septembre), et le Trio Élixir qui initiera le public à la musique classique les 20, 21 et 22 septembre.