Calvi : une journée pour encourager les demandeurs d'emploi en situation de handicap à rejoindre les métiers du numérique

Dans le cadre de la 26e édition de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées ( SEEPH ) qui se déroule du 14 au 20 novembre, P ôle Emploi Balagn e , Cap Emploi A Murza et Corse Mobilité Solidaire se sont associés ce mardi 15 novembre afin de présenter aux demandeurs d’emploi, porteurs d’un ou plusieurs handicaps, les outils numériques et les services digitaux offerts aux publics en recherche d’emploi, sur le secteur de la microrégion . "Chaque année, dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, le pôle emploi doit mettre en place une action. Cette année c’était en collaboration avec Cap Emploi" explique Valérie Samson, de Pôle Emploi.



Depuis 2021, un rapprochement s’est opéré entre les 2 structures. "Ce rapprochement a pour vocation de proposer aux demandeurs d’emploi un lieu unique d’accueil et d’améliorer le recrutement de toutes les personnes en situation de handicap, de proposer une offre de services commune . Pour cela j’ai sollicité Marie-Florence Dabrin , d e Corse Mobilit é solidaire , pour créer cette action. Nous avons proposé aux demandeurs d’emploi qui rentraient dans ce cadre de venir passer la matinée pour découvrir le FAB LAB, ce que l’on pouvait y faire mais également les enjeux du numérique et du digital dans la recherche d’emploi ou l’élaboration de leur projet professionnel " continue la conseillère.



Le FAB LAB solidaire de Calvi a ainsi ouvert ses portes à 6 demandeurs d'emploi. "L’association a pour vocation d’accompagner vers l’emploi durable et dans l’emploi de transition le public en situation difficile et notamment les travailleurs handicapés. Les handicaps sont divers, multiples et variés et pas forcément visibles. Ils doivent être identifiés afin de pouvoir adapter le travail, et trouver très vite des solutions pour travailler dans de bonnes conditions " précise Marie-Florence Dabrin , directrice de Corse Mobilité Solidaire.



Afin d’aider les employeurs, les Agefiph , fonds dédiés à l’emploi de personnes handicapées dans le privé, proposent des aides et l’accompagnement pour l'emploi des personnes en situation de handicap. "Ils financent les adaptations aux postes. Le reste à charge est ainsi minime pour l’entreprise. Dans notre structure, il y a environ 40% du personnel en situation de handicap", précise-t-elle.



D'ici 2025, 200 000 postes sont à pourvoir dans les métiers du numérique . "C'est autant d' opportunités d'emploi pour les personnes en situation de handicap " mais aujourd’hui en Corse, 60% des personnes sont en situation d’illectronisme, c’est-à-dire de fracture numérique. " Au niveau de l’association de Corse Mobilité Solidaire, nous avons m is en place dan s le FAB LAB et le chantier connecté, la formation numérique", ajoute Marie-Florence Dabrin .



Au cours de c ette demie journé e , les participants ont suivi une formation bureautique, avec notamment la création d’un site internet, la médiation numérique pour savoir utiliser internet dans la recherche d’un emploi ou encore la création numérique avec la découverte des outils créatifs du FAB LAB, le scanner 3D, la réalité virtuelle ou la découpe laser, toujours au service de la recherche d’emploi. "Nous avons eu un bon retour des participants. Nous leur avons présenté les différents outils pour lutter contre cette facture numérique . Notre mission principale est d’accompagner des personnes en situation de handicap, à la fois vers l’emploi et dans l’emploi " précise à son tour Sylvie Beaubert , de Cap Emploi.



Le dispositif qui porte la médiation et la création numérique, U FAB LA B Café est un dispositif de proximité ouvert à tous les publics. C’est également un chantier d'insertion dédié spécifiquement aux métiers du numérique. Les actions de médiation numérique s'adressent ici à un large public constitué essentiellement de demandeurs d'emplois, de jeunes, seniors et chefs d'entreprises du bassin balanin.