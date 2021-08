Calvi : qu'adviendra-t-il du canal de la Figarella ?

Ce lundi 26 juillet, l'association des usagers du canal de la Figarella a tenu son assemblée générale annuelle à Calvi, en présence de ses adhérents. Comme depuis 2011, date à laquelle le canal a arrêté de couler, faute d’entretien, la même question s'est posée : qu'est-il prévu pour que l'eau revienne ?



Ce canal d’irrigation qui dessert une centaine de riverains de Calvi, entre l’aéroport et la porteuse d’eau appartenait au département de Haute-Corse jusqu'à sa disparition. La mairie de Calvi était quant à elle titulaire de la concession de service public et donc, responsable de son entretien et de la distribution d’eau brute aux usagers. Seulement en 2021, la municipalité a demandé le non-renouvellement de cette concession. Le département n'existant plus, elle est maintenant propriété de la Collectivité de Corse qui devait déléguer sa gestion à l'Office de l'équipement hydraulique de la Corse (OEHC). "Nous n'avons pas renouvelé la concession car les services doivent s'équilibrer. Ici il n'y avait que des dépenses pour la commune et pas de recettes", relève Ange Santini, maire de Calvi.



Depuis 2015, l'association oeuvre artisanalement pour que l’eau y coule à nouveau, et qu'elle ne se perde pas dans les fissures de l’ouvrage. Les riverains entendent donc se rapprocher de l’Office hydraulique afin de demander que l’infrastructure existante soit utilisée pour alimenter les riverains en eau brute, non potable, qui pourra servir à l'arrosage des jardins et le nettoyage des voitures. L'association propose également l'idée que la ville de Calvi y soit raccordée pour le nettoyage des trottoirs et l’arrosage des plantes.



En février 2020 l'ancien président de l'OEHC, Saveriu Lucciani avait été interpellé à l'Assemblée de Corse sur ce sujet par l'élus Calvais Pasquà Carlotti. Dans l'hémicycle, le prédécesseur de Gilles Giovannangeli avait proposé une table ronde réunissant les usagers, la commune, la communauté de communes et le sous-préfet. L'idée d'une alimentation par canalisation suivant le tracé du canal avait été avancée.



Pas de travaux prévus



Aujourd'hui, du côté de l'Office hydraulique, rien à signaler. Pour François Ottavi, responsable du département exploitation à l'OEHC en Haute-Corse, "l'Office n'est jamais intervenue sur le canal, sauf pour des petits ouvrages notamment pour raccorder au canal le déversement des eaux de l’usine de traitement hydraulique". A priori, aucun travaux sur le canal n'est prévu car un arrêté préfectoral en date du 17 septembre 2019 ne permettrait pas à la CdC d'utiliser l'ouvrage. Selon lui, le canal "n'est pas viable" car les deux tiers seraient trop endommagés : " de la prise située au niveau de l'aéroport Sainte Catherine, jusqu’au niveau de l'hôtel la Signoria il ne coule plus une goutte d’eau". La seule manière de le remettre en marche le canal serait de l’alimenter grâce à une partie du réseaux de l’office hydraulique, donc créer des compteurs d'eau.