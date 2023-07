Calvi : le sculpteur-plasticien Gilles Cenazandotti expose à la Tour du Sel

Du 20 au 22 octobre 2023, l'Office de Tourisme intercommunal Calvi-Balagne se lance vers un horizon plus durable en organisant la première édition du Festival Green Orizonte. Cet événement se positionne comme le rendez-vous incontournable de l'écologie et du tourisme durable sur l'île de beauté.

Pendant trois jours, le festival mettra en avant trois objectifs majeurs : sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux, éduquer les plus jeunes et accompagner les acteurs économiques dans leur transition écologique. Si Calvi sera cœur battant de cette manifestation festive, elle rayonnera également sur les 14 communes du territoire Calvi-Balagne, faisant de la région un véritable laboratoire pour des expériences green.



Une expo estivale pour sensibiliser à la pollution plastique

Afin de donner vie à "Green Orizonte" dès cet été, une exposition de l'artiste Gilles Cenazandotti a été inaugurée le 7 juillet à la Tour du Sel de Calvi. On y retrouve un fascinant bestiaire créées à partir de déchets en plastique, porteur d'une réflexion sur l'avenir de la planète.