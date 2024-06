Calvi : Une fête de fin de saison pour les jeunes judokas du Kodokan Corse

Jeudi dernier, le Dojo "Julia Tolofua" a accueilli plus de 80 judokas accompagnés de leurs familles pour la cérémonie annuelle de remise de ceintures marquant la fin de la saison sportive du Kodokan Corse. Cette association dédiée à l'enseignement du judo, affiliée aux fédérations nationales FFJDA et FSGT, réunit près d'une centaine de membres répartis entre Calvi, Corbara et Ponte-Leccia. "Fier de nos judokas et de leur engagement cette saison, nous sommes heureux de célébrer leurs réalisations", a déclaré François Tordelli, directeur technique et co-fondateur du club en rappelant que depuis plus de cinquante ans à Calvi, "le Kodokan Corse s'est distingué en accueillant des compétiteurs de renommée mondiale, contribuant à la formation de champions tels que Julia Tolofua, championne d'Europe et vice-championne du monde."





La soirée a débuté par un rappel des moments forts de la saison, notamment l'organisation réussie des championnats de France de judo à Calvi en mai dernier. "C'était une expérience incroyable pour nos jeunes athlètes et pour la communauté judo de Calvi", a ajouté François Tordelli





L'événement a continué avec la remise des ceintures et des diplômes KYU aux jeunes judokas, dans une ambiance mêlant solennité et jubilation. "Nous sommes ravis de compter sept nouveaux ceintures noires parmi nos rangs, ainsi qu'un 2ème DAN", a annoncé avec fierté le directeur technique, fort de ses quarante ans d'expérience dans le judo.





La cérémonie s'est conclue par une réception offrant aux participants l'occasion de partager leurs succès et leurs aspirations pour la prochaine saison. "Nous avons hâte de nous retrouver tous ensemble à la rentrée, prêts à relever de nouveaux défis", a conclu François TORDELLI, soulignant l'esprit de camaraderie et de compétition qui anime le Kodokan Corse.





Les activités du club reprendront à la rentrée, "avec un engagement renouvelé à développer les talents locaux et à promouvoir les valeurs du judo au sein de la communauté de Calvi et au-delà."