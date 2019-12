Calvi : Une belle ambiance au traditionnel repas de Noël des seniors

C'est une tradition qui perdure depuis des années et des années. Ange Santini, premier magistrat de la ville et le Centre Communal d'Action Sociale de Calvi convient chaque année tous les seniors de Calvi avec leurs époux ou épouses à partager un repas, juste avant la fête de la Noël.

Ce rendez-vous attendu de tous a eu lieu cette année dans un endroit paradisiaque: le Restaurant panoramique du "Grand-Hôtel", au coeur même de la cité "Semper Fidélis".

A 12 heures, Ange Santini et son adjointe aux affaires sociales Hélène Astolfi, entourés de plusieurs élus, accueillaient leurs hôtes du jour, émerveillés par ce panorama qu-offre l'établissement sur la ville et sa baie. L'ensemble du personnel du CCAS était lui aussi convié à ce repas convivial.

Au terme d'un repas où visiblement le gérant des lieux s'est sublimé pour offrir des mets de grandes qualité, ce sont des musiciens et chanteurs de Calvi: Paul Sinibaldi, Antoine Hemouma et Bruno Rosboch qui ont animé un thé dansant.