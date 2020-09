Calvi - Mandelieu la Napoule : l'ultime défi de l'homme dauphin

Club nautique de Calvi ce dimanche après-midi. Thierry Corbalan surnommé le dauphin corse, que l'on ne présente plus tant ses exploits et défis extrêmes sont connus de tous, se préparent pour une ultime aventure, celle de rallier à la nage Calvi à Mandelieu la Napoule.

Autour de lui deux champions qui seront là pour l'accompagner : Kylian Thiercelin, membre de l'équipe de France de ski de vitesse et son père Lionel, ancien champion de France de ski de vitesse master.

Le moral est au beau fixe pour notre trio qui vient de prendre les dernières nouvelles des conditions météorologiques prévues demain:

" Elles sont plutôt satisfaisantes et c'est tant mieux " confie avec sérénité l'homme dauphin arborant un tee-shirt aux couleurs de la manifestation, avant de nous consacrer un peu de son temps.



- Pourquoi ce dernier défi?

- Après les nombreux défis relevés j'ai décidé à 41 ans d'arrêter. Une décision qui est dictée par la sagesse.





- Le choix d'une arrivée à Mandelieu la Napoule à t-il une signification?

- Tout à fait, c'est là que le 23 mai 1988 que j'ai été électrisé lors d’une partie de pêche. Ma canne à pêche a heurté une caténaire transportant 25.000 volts. A la suite de cet accident j'ai été à l’hôpital de la Conception service des grands brûlés de Marseille. J'ai été amputé de deux membres supérieurs et d’un orteil du pied gauche.



- Comment vous déplacez-vous dans l'eau ?

- A l'aide d'une mono palme, un masque et un tuba. Je compte nager 10 à 12 heures par jour et dormir la nuit sur le bateau. La grande difficulté va être de récupérer chaque nuit afin de pouvoir repartir le lendemain à 100% de ses moyens.





- Combien de temps comptez-vous mettre ?

- Tout est calculé pour que j'arrive au bout de 6 jours de nage. C'est impératif. Je veux arriver le jour de l'anniversaire de l'homme qui m'a sauvé la vie, Daniel Dulta. C'est le cadeau que je veux lui offrir. Sans lui, sans son intervention je ne serais plus de ce monde C'est mon ultime défi, la boucle sera alors bouclée.



- Vous avez choisi de vivre en Corse, pourquoi?

- Il y a 16 ans de cela je suis venu en Corse pour rendre visite à un oncle qui était en phase terminale d'un cancer. C'est là désormais que je vis ma vie. Cet accident dont j'ai été victime n'est pas arrivé par hasard mais bien pour donner espoir aux autres.





- A travers ce défi il y a également une action de sensibilisation?

- Tout à fait. Il a pour but de sensibiliser le grand public au phénomène de pollution de la mer en Méditerranée. Nous récupérerons sur notre passage les déchets et nous les remettrons à notre arrivée aux services techniques de la ville de Mandelieu la Napoule . Ce sera également une opportunité d'observer la population des cétacés en mer Méditerranée.



Soyez nombreux ce lundi avant 12 heures sur la plage de Calvi pour encourager l'homme dauphin et lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait encore pour la planète et pour toutes les personnes qui souffrent d'un handicap.