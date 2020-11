Calvi : Les enfants de l'école maternelle Cardellu se mettent au compostage

Il n'y a pas d'âge pour apprendre à trier ses déchets mais les meilleurs ambassadeurs ce sont les enfants qui vont oeuvrer pour les générations à venir. Cela, la communauté de communes Calvi-Balagne l'a compris et depuis des années mène des actions de sensibilisation dans les écoles et ce dès la maternelle.Pour cette édition de la semaine européenne de réduction des déchets, qui traditionnellement se déroule la dernière semaine du mois de novembre, les ambassadeurs du tri sélectif de l'intercommunalité Calvi-Balagne et le SYVADEC de Corse ont ont installé à l'école maternelle Cardellu à Calvi un tout nouveau composteur partagé.précise Sophie Dallest-Franchi, responsable du Service Tri Sélectif au sein de la Communauté de Communes Calvi - Balagne.



" Les enfants sont nos meilleurs ambassadeurs"

Retenu à réunion importante, le président de la Com Com François-Marie Marchetti regrettait de ne pouvoir être présent tout en saluant la qualité de travail de ce service du Tri Sélectif.

Sandra Vautier, adjointe au maire de Calvi, en charge des affaires scolaires, de la jeunesse et de l'enfance, directrice de l'école Pierre-Bariani, soulignait l'intérêt de cette initiative tout en rappelant que le SYVADEC a dispensé des formations auprès du corps enseignant, lequel a ensuite formé ses élèves.

"Cela fait maintenant deux ou trois ans et ça fonctionne très bien. Dans nos école nous avons commencé par le tri sélectif , notamment à la cantine, en apprenant à nos élèves l'utilisation des différents bacs de couleurs. Aujourd'hui c'est quelque chose que les enfants ont bien intégré et ce sont nos meilleurs ambassadeurs auprès de leurs parents. Aujourd'hui nous franchissons un nouveau cap avec l'installation de ce composteur à l'école Cardellu."



Un autre mis en place suivra à l'école Bariani où les enfants vont gérer très prochainement leur propre jardin pédagogique. Le compostage leur permettra de savoir ce que l'on peut encore utiliser pour produire du terreau et ce que l'on doit jeter ou recycler.





Répertorier les fontaines d'eau potable des 14 communes de la CCCB

Sophie Dallest-Franchi, responsable du Service du Tri Sélectif à l'interco Calvi-Balagne, détaille les actions menées durant cette semaine européenne : "Pour cette année, malgré le contexte sanitaire, nous essayons d'innover en proposant l'installationd'un composteur partagé mais aussi d'autres actions comme: la présentation d'un livret "Animal Zéro déchet", la Présentation du guide sur les réseaux sociaux, l'élaboration d'un livret "Mon bébé zéro déchet" qui est un livret contenant des astuces de prévention des déchets à destination des jeunes parents. Nous nous évertuons à répertorier les fontaines d'eau potable des 14 communes de la CCCB et la liste des points d’eau potable, présents sur les différentes communes du territoire, sera publiée sur le Facebook de la CCCB."





"Ici commence la mer"

Enfin, dernier point évoqué par Sophie Dallest-Franchi celui de l'opération "Ici commence la mer, une action de sensibilisation prévention en milieu marin : apposer un autocollant ou des petites plaques « Ici commence la mer », sur certaines bouches d’égout de Calvi afin de sensibiliser la population sur l’impact des déchets jetés dans les égouts (mégots, huile de friture…). Communication facebook, presse.



A l'issue de leur déjeuner, les enfants, accompagnés par petits groupes sortaient pour découvrir ce qu'était un composteur avant d'écouter les explications de l'un des ambassadeurs du tri Jean-Charles Villanova qui à l'aide de documents et dessins manifestait tout l'intérêt d'un compost avec ce qui fait faire et ne pas faire.

En suivant ses instructions d'ici 8 à 12 mois les enfants pourront apprécier le fruit de leurs efforts.