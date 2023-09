Calvi : La statue de Notre Dame de la Serra retrouve son rocher

La statue, qui surplombe et protège Calvi depuis des décennies, avait été brisée lors d'un violent orage le 2 septembre 2022, après avoir été frappée par la foudre. Deux personnes avaient été également blessées.



Après des mois de travail acharné par des artisans italiens à la marbrerie de Carrare, une nouvelle statue a été créée pour prendre la place de l'ancienne. Cette reconstitution minutieuse a été réalisée avec un grand soin et une grande précision.

La nouvelle statue a été installée en temps et en heure pour la célébration de la Nativité, qui a lieu ce 8 septembre, et qui revêt une signification particulière pour les habitants de Calvi.



Louis El Rahi, le nouveau curé au service de l'interparoissiale de Calvi, Calenzana et Montegrossu a partagé sur Facebook la vidéo de l'installation.