Calvi : Bénédiction de la statue de Notre Dame de la Serra et installation du nouveau curé

La cérémonie a été un moment de communion et de recueillement, marqué par la présence chaleureuse de Calvais, de Balanins, de Corses et de vacanciers venus de tous horizons. La bénédiction de la nouvelle statue de la Vierge a été un moment de grande émotion, laissant entrevoir une nouvelle ère spirituelle pour la commune de Calvi. Monseigneur Bustillo a souligné l'importance de cet événement : "C'était une très belle célébration avec beaucoup de monde présent pour l'occasion de cette double installation. Celle de la statue de la Vierge et celle du nouveau curé."

La mémoire du regretté père Ange-Michel Valery, aimé de tous, était également présente dans les pensées de chacun. "Nous avons vécu avec douleur la disparition d'Ange-Michel Valery, qui était aimé et apprécié de tous. On lui a dit adieu. Mais il y a le cycle de la vie et on n'abandonne pas une ville, on n'abandonne pas une paroisse. L'installation du père Louis est une manière de dire que les prêtres doivent être présents au milieu du peuple."



Le père Louis El Rahi, nommé curé de la paroisse, a fait part de ses sentiments : "Malheureusement, si je suis là, c'est parce qu'on a perdu l'abbé Ange-Michel Valery qui est décédé il y a peu. Au moment de ma nomination, nous devions travailler ensemble. Aujourd'hui, je vais essayer de travailler seul, mais il est toujours avec nous, dans notre esprit et dans notre cœur."



​Une double cérémonie

La nouvelle statue de la Vierge, dédiée à la gardienne de la cité génoise, a été accueillie avec enthousiasme par la communauté. Une plaque en mémoire de l'abbé Ange-Michel Valery a été dédiée à ses pieds. Le père Louis El Rahi a exprimé sa gratitude envers le prêtre défunt : "Cette nouvelle statue est due entièrement à son dévouement et à son initiative. Elle est magnifique. Elle veille aujourd'hui sur Calvi. Cela faisait un an que ça manquait dans le paysage."



Pour les habitants de Calvi, Notre Dame de la Serra est un lieu sacré, un symbole de réconfort. "Pour nous, cette statue est un réconfort. Tous les Calvais se tournent vers Notre Dame de la Serra. Ceux qui vivent sur le continent, quand ils rentrent en Corse, rendent visite à Notre Dame de la Serra. Pour la procession qui a lieu le week-end après le 8 septembre, c'est un pèlerinage qui part de la ville et qui monte par les sentiers jusqu'à la chapelle. On monte le fameux tableau. Mais là, ce sont les femmes qui le portent. Et durant cette procession, elles font un vœu," explique Andrée Prudenti.



Ce mois de septembre, marqué par la nativité de la Vierge, représente ainsi un mois de renouveau pour la commune de Calvi, grâce à la bénédiction de la nouvelle statue tant attendue et à la nomination du père Louis El Rahi, qui apportera sa guidance spirituelle à cette belle communauté.