Calvi : Ange Santini décoré de la Légion d’Honneur par Gérald Darmanin

La salle de spectacle de Calvi était pleine à craquer ce samedi 23 novembre pour célébrer Ange Santini, maire de la ville, qui a reçu l’une des plus hautes distinctions de la République française : la médaille d’officier de la Légion d’Honneur. Entouré de ses proches, de ses amis et de ses collègues, il a été décoré par l’ancien ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, venu spécialement pour l’occasion.



La soirée a débuté par une rétrospective en images, préparée par Olivier Sanchez, photographe et ami de longue date d’Ange Santini. Gérald Darmanin, qui a soutenu la candidature d’Ange Santini à cette distinction en janvier 2023, a tenu à saluer l’homme et le maire dans son discours. "Ange est un ami. Il a une vie politique plutôt incroyable. Élu et réélu de nombreuses fois dans cette ville magnifique, il est un grand militant pour la Corse. Par son discours franc, il est capable d’aider et de fédérer. Je voulais être présent pour lui apporter un témoignage de reconnaissance et de soutien pour tout ce qu’il a apporté à la République."



L’ancien ministre a également insisté sur le rôle clé des maires dans la vie de leurs communes. "Lorsque vous êtes un maire, il y a tout ce que vous faites pour votre commune et tout ce qui ne se voit pas. Reloger une famille, soutenir lors d’un deuil, gérer les difficultés sociales... Ange fait partie de ces élus qui restent profondément attachés à leur territoire. La République distingue aujourd’hui l’engagement et l’humilité d’un homme qui en est un parfait exemple."



Une reconnaissance collective

Sous les applaudissements nourris de la salle, Ange Santini a reçu sa médaille avec émotion. "C’est un honneur et une fierté. Il y a très peu d’officiers de la Légion d’Honneur chaque année, alors j’y suis encore plus sensible. Est-ce qu’on la mérite plus ou moins que d’autres ? La Nation a porté son choix sur moi, et c’est sans doute une reconnaissance pour la longévité et le travail accompli."

Le maire de Calvi a également tenu à rappeler l’importance du collectif dans son parcours. "On ne réussit jamais seul. Dans la vie, il faut une cellule familiale, des gens proches de soi, et une équipe municipale. Cela a été mon cas au cours des 30 dernières années."



Profitant de cette cérémonie, Ange Santini a officialisé sa candidature aux élections municipales de 2026. "Ce n’est un secret pour personne. Certains de mes amis souhaitaient que je fasse un clin d’œil, et c’était l’occasion. Lorsque l’on est soutenu par une équipe municipale qui se donne du mal et par l’État, on peut continuer avec confiance et conviction."



La soirée s’est achevée dans une ambiance conviviale, autour d’un verre de l’amitié, réunissant tous les participants pour célébrer une "carrière marquée par l’engagement et la fidélité à sa commune."