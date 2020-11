Calenzana : un homme mis en examen après la séquestration d'une femme de 84 ans

Dans un communiqué diffusé ce jeudi soir Arnaud Viorney, procureur de la République de Bastia annonce qu'un homme a été mis en examen par un juge d’instruction des chefs "de séquestration sans libération volontaire pour faciliter la commission d'un délit" pour avoir agressé à Calenzana une femme 84 ans.



Le procureur explique que dans "dans le cadre d’investigations menées dans une procédure mettant en cause deux personnes auxquelles il est reproché d’avoir fomenté un projet de vol aggravé au préjudice d’un restaurateur de Calvi, un élément découvert en perquisition a permis aux enquêteurs de la police judiciaire de Bastia de faire un rapprochement avec une agression commise lors de l’été 2019 à Calenzana au cours de laquelle une femme âgée de 84 ans avait été séquestrée chez elle par un individu qui l’avait surprise dans son sommeil puis avait fouillé son domicile. La victime avait été par la suite délivrée par ses voisins, choquée et blessée aux poignets"



Entendu dans le cadre de ce dossier, qui avait fait l’objet d’une médiatisation et provoqué un vif émoi, le mis en cause a été mis en examen par un juge d’instruction des chefs de séquestration sans libération volontaire pour faciliter la commission d'un délit et placé en détention.



Les faits s'étaient produits le 19 août 2019 au matin.Thérèse Bronconi, 84 ans, avait été agressée pendant son sommeil, par un individu qui s'était introduit à son domicile de Calenzana par une fenêtre laissée ouverte.

Bâillonnée, ligotée, menacée d'un couteau, l'octogénaire abvait été hospitalisée après qu'un voisin alerté par les cris ait donné l'alerte.



Cette agression sur une personne âgée avait causé une vive émotion à Calenzana mais aussi beaucoup de colère au sein de la population choquée et dégoûtée par la cruauté de cet acte.