Calenzana : cérémonie en hommage au pilote Philippe Gallet

Trente-quatre ans plus tard, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Galeria organisait ce mardi matin, une commémoration en son honneur, sur les abords de la départementale 81B. La cérémonie a débuté par le récit des événements, prononcé par le capitaine Ange Santucci, chef du centre de secours de Galeria.

« Le 24 septembre 1990, après plusieurs largages effectués sur la commune de Palasca, le Tracker S2F n°3, immatriculé F-ZBAT, a été redirigé vers un nouveau foyer d’incendie particulièrement intense à Luzzipeu, commune de Calenzana. En arrivant, les flammes avaient déjà consumé une grande étendue de maquis, menaçant de franchir une crête stratégique. À 13h30, alors que Philippe Gallet tentait un premier largage de retardant, une soudaine rafale de vent a déstabilisé l’appareil, provoquant un crash fatal. »





Les hommages se sont poursuivis par un dépôt de gerbes au pied de la stèle érigée à la mémoire de Philippe Gallet. Un moment de recueillement, marqué par une minute de silence, a été observé pour saluer la mémoire de ce « Pompier du Ciel » disparu dans l’exercice de son devoir.





La cérémonie, empreinte de respect, a réuni des autorités civiles et militaires. Parmi elles, Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, Colonel Clément Préault, directeur adjoint du SIS 2B, Le CBA David Bihouée, commandant la compagnie de gendarmerie de Calvi, le commandant Stéphane Orticoni, chef du groupement Balagne et le lieutenant Jean-Jacques Vigneau, adjoint au chef du centre de secours de Calvi.

Deux cadres des forestiers-sapeurs de Haute-Corse, ainsi que trois anciens sapeurs-pompiers, ont également pris part à cette action mémorielle au côté d’éléments de la garde du Cpi Galéria conduite par l’adjudant Pascal Sanroma, adjoint au chef de centre.

À l’issue de cette commémoration, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Galéria a convié les participants à un moment de convivialité au sein de l’établissement voisin « Prince Pierre ».