Calasima : cérémonie du souvenir à la mémoire de "Pélican 22"

Ce sont ces faits qui ont été rappelés ce jour à Calasima par le lieutenant-colonel Rigot, chef du groupement opérationnel Sud/Ouest du SIS 2B face aux autorités civiles et militaires, qui assistaient nombreuses à la cérémonie d’hommage. Un piquet d’honneur constitué par la garde du centre de première intervention du Niolu, aux ordres du capitaine Martial Santucci, était impeccablement aligné le long de la stèle commémorant le dramatique accident. En signe de reconnaissance et de respect plusieurs gerbes étaient déposées et précédaient l’observation d’une minute de silence. Elle-même suivie par le passage remarqué d’un Canadair positionné en renfort estival sur l’aéroport d’Ajaccio, comme le Pélican 22 en son temps.



Parmi l’assistance, on notait la présence du fils de l’infortuné Sapeur François Mosali, accompagné de sa fille, également sapeur-pompier à Ajaccio, tout un symbole.

Parmi les autorités qui avaient fait le déplacement, on notait, entre autres, la présence de le colonel Pierre Pieri, Directeur du SIS 2B, du colonel Christophe Frerson, directeur adjoint du SIS 2A, du colonel Manuel Kremer, commandant l’UIISC5 de Corte, du sous-préfet de Corte, Ronan Leaustic, de Pierre-Francois Albertini, maire d’Albertacce, Mathieu Acquaviva, maire de Calacuccia et François Acquaviva maire de Lozzi, de Yvon Simeoni, représentant le président de l’Exécutif Gilles Simeoni, lieutenant-colonel Octavien Meschini, chef du groupement opérations du SIS 2B, du commandant Thierry Nutti, président de l’UDPSIS 2B et des Gendarmes de la Brigade de Calacuccia.