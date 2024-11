"Ça m'a donné une idée plus précise de ce que je pourrais faire après" : des jeunes trouvent des réponses à la Nuit de l’Orientation à Bastia

Des métiers qui suscitent la curiosité

L’une des particularités de cet événement réside dans sa capacité à faire découvrir des métiers dits "atypiques" ou moins fréquemment abordés dans le cadre des parcours scolaires classiques. En effet, plusieurs stands ont attiré l’attention des jeunes visiteurs, notamment ceux en lien avec les forces de l'ordre et la sécurité civile. Parmi les stands les plus populaires, celui de la police scientifique a su captiver l’attention des collégiens et lycéens. Ces derniers ont eu l’opportunité d’assister à une reconstitution de scènes de crime et ont pu participer à un atelier de recherche d’empreintes, encadré par des expertes en la matière. "C’est l’occasion pour nous de répondre aux questions des jeunes, notamment sur les concours d’entrée et les conditions d’admission", confie Marie-Laure, membre de la police scientifique. Elle souligne également que beaucoup de jeunes s’intéressent à ce domaine, en partie à cause de l’engouement généré par les séries policières à la télévision. "Ils se renseignent sur les qualités requises pour exercer ce métier et beaucoup posent aussi des questions sur le quotidien et la réalité du terrain", ajoute Marie-Laure.



Un autre stand, celui de la police nationale, a aussi suscité pas mal d'intérêt, selon les formateurs présents. "Il est important de nous rendre accessibles, d’échanger directement avec les jeunes et de leur expliquer en quoi consiste véritablement le métier de policier. Nous faisons face à une baisse d’engagement, le recrutement est de plus en plus difficile. Cela peut aider à redorer l’image de notre profession et surtout, à donner envie aux jeunes de s'engager", expliquent Will et Fred, formateurs dans la police nationale. L’atelier de tir, proposé avec des pistolets factices, a permis aux jeunes de s’imaginer dans la peau d’un agent de sécurité civile, renforçant ainsi l’aspect ludique de la rencontre.

Autre stand qui a plu aux jeunes : celui des maîtres-chiens, où les jeunes ont pu découvrir le rôle des chiens dans la sécurité publique. Ces stands, et bien d’autres encore, ont permis aux collégiens et lycéens de se rendre compte de la diversité des métiers auxquels ils peuvent accéder, certains étant encore méconnus du grand public.



Un éclairage sur l’orientation professionnelle, pour certains, un déclic pour l’avenir

Pour les jeunes présents à la Nuit de l'Orientation, cet événement a eu un impact concret sur leurs réflexions professionnelles. Hugo, collégien en classe de 3e au collège du Biguglia, confie que cette soirée a été déterminante dans le choix de son orientation : "Je ne savais pas trop quel métier choisir plus tard, mais après avoir parlé avec un entrepreneur dans le secteur de l'environnement, j’ai découvert que ça pourrait être un domaine qui m'intéresse. Il m'a expliqué que ce métier offre beaucoup de perspectives et qu'il est possible de commencer sans diplôme, mais qu'il faut toujours se former. Ça m'a donné une idée plus précise de ce que je pourrais faire après la 3e, moi qui suis un peu perdu face à la diversité de choix qui s'offrent à moi."



Leria, lycéenne en terminale au lycée Paul Vincensini, a également trouvé des réponses à ses questions. Après avoir échangé avec un maître-chien, elle a gagné en confiance quant à son avenir professionnel. "Je m'intéresse beaucoup à ces métiers, mais j’avais quelques doutes sur le marché du travail et les débouchés, surtout en tant que fille. On m’a expliqué les qualités nécessaires pour réussir, ça m’a donné plus de confiance en moi et une idée plus claire du chemin à suivre. Cette soirée m'a encore plus convaincue que c'est bien dans ce corps de métier que je veux me lancer", explique-t-elle.



Les échanges directs avec des professionnels permettent de déconstruire des idées reçues et d’ouvrir de nouvelles perspectives. Nicole Spinosi résume parfaitement l’enjeu de cette soirée : "Il est essentiel de permettre aux jeunes de rencontrer des acteurs du monde professionnel et de leur donner les clés pour mieux comprendre les différentes voies qui s’offrent à eux. Cette ouverture à des métiers parfois ignorés ou mal perçus est essentielle dans un contexte où la diversification des parcours est plus que jamais d’actualité."