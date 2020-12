CSJC : La Corse veut devenir une référence dans le sport de haut niveau

Les présidents de Ligue se sont retrouvés au CSJC à Ajaccio autour de l’avenir du sport de haut niveau et des parcours d’excellence sportive.L’occasion pour des disciplines plutôt historiques comme le football de tutoyer les nouvelles, celles qui suscitent l’engouement depuis quelques années telles que le triathlon, le golf ou l’escalade par exemple. En effet, si cette réunion a été retardée en raison de la situation sanitaire, elle est d’autant plus importante que le CSJC (Centre du Sport et de la Jeunesse Corse) assure toute l’année la formation et la préparation des sportifs de haut niveau en liaison avec les fédérations.





Autour de la table les représentants de l’Etat étaient également présents ainsi que ceux de la Région. « Les discussions sont essentielles tant sur les projets à long terme qu’à très courts termes, a expliqué Petru Anto Tomasi, président du CSJC et conseiller territorial. A titre d’exemple, nous avons plaidé la cause de certains jeunes qui, dernièrement, ne pouvaient pas s’entrainer pendant le confinement puisque seuls le Pôle « Espoir » le pouvait. Ainsi, nous avions une inégalité entre des jeunes résidant tous chez nous. Il était important que tous ceux qui étaient intégré à notre structure puissent s’entrainer de manière équitable. Cette rencontre a permis de présenter notre stratégie qui se décline en trois points majeurs.

Nous avons exposé notre politique d’investissement. Nous avons subi une décennie sans investissement. Nous avons décidé de remédier à cela avec un plan pluriannuel sur 5 à 6 ans de plusieurs millions d’euros. Parmi les projets, il y a la création de terrain d’entrainement de tennis, un nouveau Dojo dédié au sport de combat mais aussi la création d’infrastructures pour tous les sports « beach ». Il est logique que la Corse se positionne enfin dans ce domaine. Dans un deuxième temps nous avons évoqué l’accompagnement et le suivi des sportifs avec notre Mission d’Aide à la Performance (M.A.P.) qui comprend la préparation physique et mentale des jeunes mais aussi le développement d’une étude avec un doctorant qui fera une recherche en la matière. Enfin, nous avons parlé de notre candidature afin d’être labélisé grand INSEP. »





En effet, si le CSJC a déjà obtenu le label de centre de préparation aux jeux olympiques, mais le label « grand INSEP » viendrait reconnaître la qualité du travail des équipes et partenaires. Il s’agit d’une organisation en réseau des centres d’entraînement et de formation de haut niveau. L’objectif du centre est d’attirer les nouveaux talents sur le territoire mais aussi et surtout de garder les talents insulaires et leur permettre d’accéder à un parcours d’excellence dans leur région. La rencontre avec les Présidents de Ligue a permis également d’évoquer la réforme qui impacte la politique de haut niveau.





« Si la compétence est donnée à l’Etat, au 1er janiver 2020, les directions Jeunesse et Sport disparaitront, a précisé Petru Anto Tomasi. Une partie des compétences seront transférées au rectorat et la partie dédiée au sport de haut niveau seront transférés aux CREPS. Etant donné qu’il n’y a plus de CREPS en Corse depuis dix ans, le CSJC va donc solliciter de pouvoir se positionner afin de récupérer cette mission. Il est important que les cadres législatifs et règlementaires évoluent en la matière pour notre île, y compris en terme de financement puisqu’actuellement nous ne sommes pas éligibles sur les fonds en faveur des CREPS. Nous souhaitons donc changer cela afin de développer le sport de haut niveau et les infrastructures de manière efficace ».

De vastes projets qui semblent à portée puisque des discussions sont d’ores et déjà engagées. La Corse pourrait donc devenir très bientôt une référence sur certains domaines comme le beach et surtout sur la qualité de sa préparation pour les futurs sportifs de haut niveau avec un parcours d’excellence complet pour les jeunes talents devant conjuguer activité sportive et scolarité.