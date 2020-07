COVID-19 à bord du Danielle-Casanova sur la liaison Marseille-Tunis : Corsica Linea rassure

Un protocole sanitaire rigoureux et constant à bord de tous nos navires

Le protocole sanitaire à bord de nos navires est constant et rigoureux, depuis le début de cette crise sanitaire fin février, à savoir : respect des gestes barrière et de la distanciation physique, masque obligatoire pour les passagers et les équipages, nettoyage renforcé des cabines et espaces communs, mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les espaces communs et à destination de nos marins. Gestes barrière, distanciation et port du masque sont des éléments qui font l’objet d’une communication constante auprès de nos équipages et de nos passagers (dans nos communications clients en amont de l’embarquement, à bord via des affichages et des annonces micro dédiés, dans nos agences portuaires).



Une forte capacité à détecter et traiter des cas avec une grande réactivité : des tests massifs de l’ensemble de nos marins seront réalisés entre le 10 et le 11 juillet



Depuis le début de cette crise, nous travaillons en lien étroit avec les ARS en Région Sud et en Corse, ainsi qu’avec l’IHU Méditerranée, afin d’avoir une réactivité maximale dans le déclenchement de tests à destination de nos salariés. C’est cette politique extrêmement rigoureuse de veille sanitaire qui a permis une identification très rapide des cas concernés avec un isolement et une prise en charge sanitaire quasi instantanés, associée à des opérations de tests massifs des équipages concernés tout aussi rapidement. Nous bénéficions également, depuis cette semaine, de l’appui précieux des Marins Pompiers de Marseille dans la réalisation des tests, puisqu’ils effectuent les prélèvements pour transmission pour analyses à l’IHU.

Il y a donc une étroite collaboration entre Corsica linea, les Marins Pompiers de Marseille et l’IHU Méditerranée.

Ainsi, tous les marins embarqués à bord des navires Paglia Orba, Monte d’Oro et Vizzavona ont été testés ce jour, 10 juillet. Les marins des navires Jean-Nicoli et Pascal-Paoli seront testés le 11 juillet. Les équipages embarqués des navires A Nepita et Méditerranée seront également testés dans les tous prochains jours.





Pour Pierre-Antoine Villanova, directeur général de la Corsica Linea : « La sécurité sanitaire de nos salariés, équipages et passagers est et demeure notre priorité. Cet épisode est une preuve de l’auto- vigilance quotidienne de nos marins et de nos personnels sur leur état de santé. C’est cette auto-vigilance, doublée d’un travail étroit avec les autorités sanitaires, qui nous a permis de déployer rapidement une méthode éprouvée (détecter, tester, isoler et traiter rapidement les cas suspects). En cela, nous nous inscrivons pleinement dans la stratégie sanitaire nationale ».