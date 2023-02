CNI a testé pour vous - La navette maritime Porticcio-Ajaccio en hiver

"Il y a quatre navettes supplémentaires par jour en raison des travaux sur la route entre Porticcio et Ajaccio, justifie Yohan, mécanicien de 28 ans qui fait les allers-retours depuis juillet dernier. Mon job, c'est de mettre en route les bateaux, faire embarquer et débarquer les gens et m'assurer que tout se passe bien durant la traversée. En ce moment, ce sont beaucoup les habitués qui prennent la navette, ceux qui vont travailler ou les élèves des collèges, lycées. Là, il y en a à peu près une dizaine. Mais quand il fait meilleur, il y a plus de monde, notamment le week-end."



Même le dimanche, 6 traversées sont programmées. "Ça fait quatre ans que je la prends, explique Laurent, 43 ans, qui se rend ainsi au travail trois jours par semaine. Ça me coûte 20€ par mois et il n'y a pas de circulation, ça permet de faire des économies d'essence et de stationnement. C'est essentiel, que des avantages !"



8h09 : les passagers mettent pied à terre dans le port Tino Rossi. 24 minutes chrono, la CAPA tient (à 4 minutes près) parole. L'an dernier, près de 150 000 voyages ont été enregistrés par la CAPA, contre 105 000 en 2021. Un service renforcé que les Ajacciens s'approprient de plus en plus.