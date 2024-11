CHU en Corse : la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale adopte la proposition de loi de Paul-André Colombani

La Corse se rapproche de la création de son premier Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Ce mardi 26 novembre, la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la proposition de loi du député Paul-André Colombani. Mais pour devenir réalité, cette initiative doit encore être examinée par l’ensemble des députés en séance publique, le 3 décembre prochain.

Défendu par Paul-André Colombani, ce projet vise vise à corriger une "injustice". La Corse est en effet la seule région française dépourvue d’un CHU, ce qui oblige de nombreux patients à se rendre sur le continent pour des soins spécialisés, au prix de coûts financiers et humains conséquents. "C’est une avancée majeure pour l’accès aux soins en Corse et une étape importante pour mettre fin à cette inégalité ", s’est félicité le député, soulignant le consensus obtenu lors de cette première étape.



Le Parti de la Nation Corse (PNC) a salué un pas en avant significatif pour améliorer la prise en charge médicale sur l’île. "Le projet n’est pas seulement politique : il répond à une revendication historique des professionnels de santé insulaires et des mouvements nationalistes, soucieux d’améliorer la prise en charge médicale sur l’île."