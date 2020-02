CCI de Corse : perpectives d'avenir immédiates plutôt défavorables pour l'économie insulaire

"Le chemin parcouru en quelques semaines par nos équipes, nos directions, nos services et nos collaborateurs, le chemin de construction de notre CCI de Corse que beaucoup voyaient cahotique, semé d'embûches et incertain, et bien je vais vous rassurer : il a été comme nous le redoutions. Un chemin rempli de problèmes. Mais en face de chaque problème, nos équipes ont mis une solution, elles ont mis leur travail et devant toutes les questions, et surtout les plus difficiles, elles ont, sans relâche, amené des réponses et des bonnes réponses."

C'est de la sorte que Jean Dominici, président de la CCI de Corse a résumé le travail, considérable, accompli par l'ensemble du personnel de l'assemblée consulaire afin qu'elle ne dévie pas de ce chemin qu'elle a si bien emprunté depuis son évènement au début de l'année.



Un chemin qui passe par la mission confié à Paul Marcaggi, président de la CCI locale d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud "pour organiser la définition et la mise en œuvre d'un plan de revitalisation audacieux et innovant au bénéfice du commerce de proximité du centre-ville d'Ajaccio".

Et que conforte l'attribution au cabinet Ernest and Young le marché d'étude sur le rapprochement des réseaux consulaires vers la Collectivité de Corse dont Jean Dominici n'a pas manqué de souligner l'écoute mais auprès de laquelle il n'a pas davantage manqué de faire part de "ses inquiétudes sur le renouvellement des concessions qui expirent à la fin de cette année"



Mais le président de la CCI de Corse l'a rappelé : une méthode et des rendez-vous ont été pris pour corriger cette situation à la faveur d'un avenant dont l'admissibilité sera testée par la CdC auprès du contrôle de légalité. Cependant ainsi que la affirmé Jean Dominici "la confiance et le respect sont bien installés" de part et d'autre "et le plan de charges et de travail peuvent être envisagés et déroulés sous les meilleurs auspices" à l'exemple de l'appontement Saint-Joseph d'Ajaccio, dont l'évolution du dossier "sera le meilleur curseur de cette volonté commune de normaliser positivement l'ensemble des relations" entre la CCI de Corse et la Collectivité. Une double démarche qui a été entendue un peu plus tard par Gilles Simeoni, qui sous réserve de ce même contrôle de légalité, a rejoint Jean Dominici sur ces divers points.